瀝青缺料嚴重 南市業者：頂多撐到4月、道路鋪路恐停擺

瀝青缺料問題持續擴大，台南市業者指出，目前庫存原料僅能支撐至4月，若後續無法順利進料，施工恐全面受阻。台南市工務局坦言，影響很大，全市有許多道路工程面臨延宕甚至停擺風險。市府副秘書長林榮川明日召開跨局處會議，盤點原料供需與工程排程，研議因應方案。

台南市工務局表示，近期瀝青原料出現全面性短缺，已對各項道路鋪面工程造成明顯影響，尤其多處既定施工時程被迫調整，像小東路（成大醫院至前鋒路段）路面刨鋪工程，原本是周日就要進場，因原料供應問題順延至明天才施工。

業界透露，目前供料主要仰賴中油體系，但中油目前以公文通知工會表示「管控原物料」，但對於具體配套與分配機制未有明確說明，導致廠商無所適從。瀝青廠商直言，現階段幾乎無新料進貨，在庫存持續消耗下，營運壓力遽增，「最多只能撐到下個月」。

對於國際局勢造成瀝青可能缺貨的情況，台南市政府工務局表示，近期內將邀集廠商了解供貨及需求的情況，對後續工程可能造成的影響，以擬定因應之策，至於道路銑鋪，則會確保品質，依照合約進行銑鋪工程，不可能會出現偷工減料的情況，也會加強查驗，確保道路工程品質。