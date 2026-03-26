防災靠自己！雲林成立82個自主防災社區導入AI防災成效佳

雲林縣成立80處水患自主防災社區，今年增加北港和斗六兩社區加入，為全國社區防災推動最完整的縣市之一。其中斗六市榴中社區被縣府大讚「比政府還用心」，甚至獲得全國優等社區殊榮。今天以「雲林防汛先行，韌性同心共榮」為主題發表成果，在汛期來前經驗交流，強化防災應變能力，縣長張麗善表揚績優社區，強調防災導入AI可更保安全。

縣府今在虎尾舉辦水患自主防災社區推動記者會，縣長張麗善授旗給新成立的斗六正心、北港後溝巡守隊，並表揚年度優異社區。同時由虎尾堀頭及立仁社區說明成立水患自主防災團隊所帶來的成效，透過他們經驗分享，讓各社區防更給力。

張麗善說，目前20鄉鎮市遍佈82個水患自主防災社區，近年更持續建置智慧防汛系統，導入AI防災系統，包含已有157處的淹水感測器、即時災情通報平台，透過強化即時的救災體系，確實讓各社區的災害降低，成效評比更在全國名列前茅。

其中，被縣府大讚「防災比政府還用心」的斗六市榴中里長蔡芳聰也分享經驗，他說，該里位在斗六大圳3個水閘門匯集之處，過去逢雨必災，曾淹水達70公分以上，社區33名防汛隊員，分工將整個防汛期詳實記錄溝渠狀況，更自製巡守表格，風雨來前依巡查記錄落實所有防備，包括水口清淤及水門操作是否正常等，大小細節均可不忽視。

蔡芳聰強調，防災不能靠政府，培養里民共同建立自主意識才是關鍵，加上大家一定要齊心防備，才能降低災害風險。

虎尾鎮長林嘉弘也指出，透過社區自主防災，平時做好訓練加上導入AI警報系統，像過去掉落水溝或淹水及腰的災害降低許多，值得大力推廣，多一分防備少一分災害。