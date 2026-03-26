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高人氣的斗六雲林溪水岸公園 再以3億打造療癒水岸和歷史廊帶

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
貫穿斗六的雲林溪，原本汙臭不堪，經多年整治成為美麗的水岸公園，縣府再斥資三億元將打造成療癒水岸休憩亮點。記者蔡維斌／攝影
貫穿斗六的雲林溪，原本汙臭不堪，經多年整治成為美麗的水岸公園，縣府再斥資三億元將打造成療癒水岸休憩亮點。記者蔡維斌／攝影

雲林縣最美的斗六市雲林溪水岸公園，中央與雲林縣府攜手完成2.8公里整治及景觀工程已見成效，入園遊憩比率很高，縣府再自籌3億元將把河段廊道打造成療癒水岸休憩亮點，今天舉辦動工典禮，全案規畫7項工程，預計今年底至明年3月完工，打造宜居環境的重要里程碑。

貫穿斗六市的雲林溪是早年市區重要排水，長年加蓋成道路，2016年中央與地方攜手啟動掀蓋、整治截流、復育生態，經過8年斥資逾12億元完2.8公里河段綠廊帶，具有防洪、休憩功能。同時搭配市地重劃，吸引大批知名連鎖商店進駐，形成斗六別具現代化美感的水岸公園及人潮聚集的商區。

水利處長許宏博指出，為優化周邊環境打造療癒花園與歷史廊道，縣府斥資3億元再推動「水濱療癒花園暨生態教育園區」工程，將分段打造綠色廊帶，靠近成大醫院的上游河段規畫為水濱療癒花園，導入5感體驗概念，設置療癒花園、林蔭小徑，並建置無障礙水濱步道，形成環形步道系統。

此外，更規畫韌性生態園區，以人工濕地系統為核心，透過生態池及生態步道設置，規畫觀察棧道及解說平台的設立，引導民眾以低干擾方式認識濕地生態。

許宏博說，中游段則改善舊警察宿舍聚落環境，設立主題遊戲場、行政歷史文化廊帶，讓孩童遊玩同時，也能參觀雲林舊行政場域的歷史節點，將成為歷史融合教育的探索基地。下游則對周邊老屋環境活化及綠美化、立面整修，工程預計至明年3月陸續完工。

開工儀式由雲林縣長張麗善主持、副縣長謝淑亞、水利處長許宏博、斗六市長林聖爵等人主持動土。張麗善表示，這項重大工程推動雲林溪再造邁向「2.0升級」，是翻轉斗六城市發展軸線，打造宜居環境的重要里程碑。

貫穿斗六的雲林溪，原本汙臭不堪，經多年整治成為美麗的水岸公園，縣府再斥資三億元將打造成療癒水岸休憩亮點。記者蔡維斌／攝影
貫穿斗六的雲林溪，原本汙臭不堪，經多年整治成為美麗的水岸公園，縣府再斥資三億元將打造成療癒水岸休憩亮點。記者蔡維斌／攝影

貫穿斗六的雲林溪，原本汙臭不堪，經多年整治成為美麗的水岸公園，縣府再斥資三億元將打造成療癒水岸休憩亮點。記者蔡維斌／攝影
貫穿斗六的雲林溪，原本汙臭不堪，經多年整治成為美麗的水岸公園，縣府再斥資三億元將打造成療癒水岸休憩亮點。記者蔡維斌／攝影

貫穿斗六的雲林溪，原本汙臭不堪，經多年整治成為美麗的水岸公園，縣府再斥資三億元將打造成療癒水岸休憩亮點。記者蔡維斌／攝影
貫穿斗六的雲林溪，原本汙臭不堪，經多年整治成為美麗的水岸公園，縣府再斥資三億元將打造成療癒水岸休憩亮點。記者蔡維斌／攝影

貫穿斗六的雲林溪，原本汙臭不堪，經多年整治成為美麗的水岸公園，縣府再斥資三億元將打造成療癒水岸休憩亮點。記者蔡維斌／攝影
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張麗善 人工濕地

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