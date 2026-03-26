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北台南家扶志工人數銳減一半、今辦分享會號召新血加入

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
北台南家扶志工人數銳減一半、今辦分享會號召新血加入。圖／北台南家扶提供
北台南家扶志工人數銳減一半、今辦分享會號召新血加入。圖／北台南家扶提供

北台南家扶中心因近年志工人數銳減一半、影響服務，今天家扶以個案服務內容製作微電影「陪家庭走一段路」舉辦分享會，介紹服務內容並邀請志工現身說法，期待能招募大新營區、佳里區有意願投入「用愛包圍服務」的民眾，一同加入助人行列。

北台南家扶101年起推行「用愛包圍服務方案」，招募各行各業民眾培訓成「家庭夥伴」，期待夥伴熱忱與耐心陪伴弱勢家庭慢慢茁壯，有能力因應生活中的不同挑戰。需要25名受完整培訓的志工；不過近年人數持續減少，今年只剩13人。

家扶督導洪玉華表示，北台南目前服務900多戶經濟弱勢及近60戶兒少保護家庭，這些家庭面臨多重挑戰，長期累積壓力易陷入疲憊與失衡。「用愛包圍服務」由社工、家庭夥伴與家庭三方合作，以家庭為核心共同訂定改善計畫，陪伴家庭逐步走出困境，服務迄今已陪伴48戶家庭，每年提供約100多次、累計超過200小時到宅服務。

家庭志工分陪伴兒少的「子代夥伴」與支持家長的「親代夥伴」，須經專業訓練，提供關懷支持、關係建立、生活習慣培養與情緒表達引導等服務，促進家庭關係與行為調整，協助提升親職技巧、增進親子正向互動，改善家庭環境，強化兒少正向行為與自我表達能力。

北台南家扶李桂平主任表示，陪伴的力量能為家庭帶來改變，讓希望延續為擴大服務量能，期盼具備愛心與責任感的大專學生、補教與幼教工作者、學校教師、保母、家管人員、餐飲從業人員等，不分專業背景，只要願意付出時間與關懷，都能成為支持家庭的重要力量。有興趣可電06-6324560洽社工謝宗位、06-722-3440洽社工鄒明宏。

北台南家扶志工人數銳減一半、今辦分享會號召新血加入。圖／北台南家扶提供
北台南家扶志工人數銳減一半、今辦分享會號召新血加入。圖／北台南家扶提供

生活習慣 弱勢家庭 志工 家扶

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