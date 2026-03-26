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文旦遭小黃薊馬侵襲關鍵期 專家籲防治確保產量品質

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
花苞展開後即增加小黃薊馬躲藏機會。圖／台南農改場提供
花苞展開後即增加小黃薊馬躲藏機會。圖／台南農改場提供

台灣文旦主產地雲嘉南地區文旦進入開花期，台南區農業改良場監測預期主要害蟲小黃薊馬今年將大量繁殖，呼籲農民把握花期前後防治關鍵時機。

研究人員說，文旦花綻放程度是判斷防治時機的重要依據，在花苞尚未開裂前，小黃薊馬無法鑽入花苞躲藏，這個階段是最佳防治時機，呼籲農友把握關鍵時期，加強小黃薊馬防治工作，才能確保果實品質與產量。

小黃薊馬全年可見文旦栽培環境，以刺吸式口器危害新梢嫩葉、花器及幼果。受害葉片易出現凹陷、皺縮等現象，影響植株生長，危害花穗及花器，將降低著果率；侵害幼果則造成果皮粗糙，甚至引發落果，嚴重影響產量與商品價值。

研究人員說，小黃薊馬體型微小、行動敏捷且具隱蔽性，加上生活史短、繁殖力強、寄主範圍廣，並可隨氣流擴散，在氣候適宜條件下易快速增殖並造成危害。

農改場建議農友懸掛黃色黏蟲紙，或用白色紙張拍打法調查花序中蟲數，掌握族群變動情形，並搭配田間受害徵狀觀察，適時採取防治措施，以降低危害風險。

防治要點第一是適期施藥：於花苞開展前就防治，並使用觸殺型藥劑，提升藥劑接觸害蟲機會。一旦花苞開裂後，則選擇系統性藥劑，提高刺吸式害蟲取食藥劑機會。

農友也要用黃色黏紙加強監測與彈性施藥，當族群密度偏高時，可每7天施藥1次，盛花至謝花期間應密切觀察，若花上仍有活躍個體，得視情況補施藥劑。

農改場提醒注意葉背及花器內部等隱蔽部位，確保藥劑均勻覆蓋。也可適量添加展著劑，增加藥液附著與分布均勻。並適度修剪枝條、維持通風環境，降低害蟲棲息條件並提升施藥效率。

相關防治藥劑資訊可至「植物保護資訊系統」（https://otserv2.acri.gov.tw/PPM/）查詢，依作物選用登記藥劑，並確實遵守標示使用方法及安全採收期。相關防治或用藥疑問歡迎洽詢植物保護研究室陳盈丞、黃秀雯。電話06-5912901轉302

小黃薊馬群聚在剛謝花的柚果上危害。圖／台南農改場提供
小黃薊馬群聚在剛謝花的柚果上危害。圖／台南農改場提供

小黃薊馬群聚在柚花上危害。圖／台南農改場提供
小黃薊馬群聚在柚花上危害。圖／台南農改場提供

花苞開展前應即噴藥防治小黃薊馬。圖／台南農改場提供
花苞開展前應即噴藥防治小黃薊馬。圖／台南農改場提供

文旦 藥劑

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