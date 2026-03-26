台南勞檢揭979條次違法開罰2747萬 加班費爭議居首

台南市勞工局統計，去年共實施勞動檢查2653場次、法遵輔導2124場次、宣導會50場次，開罰2747萬元。檢查結果顯示，勞基法違法共979條次，5大違法樣態其中「延時工資（加班費）未依規定給付」為最常見，其次為出勤紀錄不完整、工資未全額給付、未給特別休假、延長工時超標等，顯示工時與加班費仍是勞資爭議主因。

勞工局長王鑫基指出，常見違法情形包括雇主僅以本薪計算加班費、未按平日及休息日倍率支付、限制勞工只能補休等。王局長提醒雇主應明訂例假及各類休假規範，並依法定倍率支付加班費，所有工作報酬均須納入工資計算，以保障勞工權益。

職安健康處處長李炫昌則說，今年起最低月薪調升至2萬9500元，每小時最低工資196元，病假規範也有修正。主要包括：病假扣全勤獎金須比例計算、10天以內病假不得受不利處分、病假超過10天考核應綜合評估工作表現，不得僅以病假日數作為依據。不利處分如解僱、降薪、損害排班權等，雇主需舉證與病假無關，否則將依勞基法第43條處分。

勞工局提醒，若對修法有疑義，可參考勞動部問答說明，網址如下：

https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28180/86983/87103/post