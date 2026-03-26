清明4天連假 台南追花海、兒童派對旅遊攻略一次看

兒童節與清明節4天連續假期即將到來，台南各地花景陸續綻放，觀旅局推出多元春季活動，從賞花、市集、美食與藝文展演，邀請全台民眾走訪台南，展開一場輕鬆愜意的春日小旅行。

學甲蜀葵花文化節即日起至5月3日，今年花海景觀區達2.6公頃，首度打造「多層次五彩花毯」，以蜀葵花為主，搭配青葙、火焰雞冠花、鼠尾草、紅藜及萬壽菊，營造豐富春日景致。賞花之餘，可品嚐米其林必比登推薦虱目魚及在地老字號牛肉湯，兼享視覺與味覺盛宴。

南化玉山寶光聖堂至4月6日結合花旗木花海、市集與農遊體驗。推薦走訪全新優化的龍湖步道，全長356公尺、坡度平緩，沿途林蔭生態豐富，步道頂端可遠眺嘉南平原。亦可參訪龍湖寺祈福或夜宿玉井、楠西區合法露營場，享受親子友善春日小旅行。

葫蘆埤童趣派對（4月3日、4日），葫蘆埤自然公園上午11時至16時推出親子派對，結合闖關遊戲、街頭藝人表演及DIY體驗，以水雉、菱角、吊橋與葫蘆為主題，打造兼具教育與娛樂的沉浸式遊戲空間。

水域x在地 與水童行Cha Cha好（4月3日至4月6日），隆田chacha文化資產教育園區規劃水域主題活動，透過「水童」、田螺精與泥鰍精等角色，結合動畫與互動體驗，讓親子認識在地文化與水資源歷史。

2026蕭壠14倉兒童藝術節（4月4日至5日），蕭壠文化園區以「四大才子」為主題，規劃兒童劇場、創作體驗、音樂展演及藝術共創，並串聯《風・鹽・海的光》戶外裝置藝術。活動期間含兒童演出、市集與互動藝術體驗，打造親子藝術冒險。

水交社童趣時光（4月4日至5日），水交社文化園區推出闖關遊戲、街頭表演、兒童節市集及泡泡派對，並結合天文觀測、說故事與文化走讀，讓孩子在遊戲中探索知識。

河樂廣場「聽」見運河（4月3日至4月6日），迎接台南運河百年，河樂廣場推出沉浸式鼓樂劇「鼓舞水城」，結合變臉、扯鈴、溜溜球及魔術，並設計「稚兒鎧甲」互動，讓孩子化身水城小守護者。

走馬瀨童心大馳騁（4月1日至12日），走馬瀨農場12歲以下兒童免費入園，規劃小丑氣球秀、魔術秀、親子帶動跳及扯鈴特技，另設童玩專區，提供多樣趣味遊戲，連假期間盡情放電。

觀光旅遊局長林國華表示，連假期間推薦走訪虎頭埤風景區，頑皮世界野生動物園與尖山埤渡假村等重要旅遊勝地，另春季重頭戲「螢光花泉季」，結合賞螢、生態與自然景觀，將再掀一波旅遊熱潮。民眾把握春季時光規畫台南之旅，更多旅遊景點與活動資訊，可至台南旅遊網官網及粉絲團查詢。

學甲蜀葵花文化節。圖／學甲區公所提供

水交社文化園區。圖／南市觀旅局提供