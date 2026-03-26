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雲縣府籌3億 要讓雲林溪從排水溝變五感療癒綠廊
雲林溪污水截流淨化工程完工後，溪水變清澈，縣府再自籌3億元，要將沿岸周邊空間環境活化，透過生態復育、歷史保存與五感療癒空間再造，讓雲林溪從排水渠道蛻變為城市新綠廊。
雲林縣水利處今天辦理「雲林溪周邊空間環境活化水濱療癒花園暨生態教育園區工程」開工動土典禮，縣長張麗善、斗六市長林聖爵等人出席。
張麗善表示，雲林溪經過多年整治，水質變好，生態也逐漸恢復，周邊仍有許多閒置空間可活化，因此縣府自籌新台幣3億元，啟動雲林溪周邊空間環境活化整合策進計畫。
張麗善說，首波開工的「水濱療癒花園暨生態教育園區工程」導入五感體驗概念，透過觸覺、嗅覺、視覺、味覺與聽覺等感官元素整合，形塑可與自然深度互動的休憩場域，並運用腹地串聯療癒花園各景觀空間，規劃一條融合自然意象與療癒氛圍林蔭小徑。
同時以人工濕地系統為核心，建構「生態教育園區」，透過生態池與生態水道設置，強化水質淨化與棲地營造功能，並規劃生態觀察棧道與解說平台，引導民眾以低干擾方式認識濕地生態運作機制。
水利處針對閒置與窳陋空間進行全面盤整，預計整修5棟老屋，強化歷史風貌與空間質感，為未來推動老屋活化再利用預留彈性空間與設計可能；另外，增設交流廣場、活動草皮及公共藝術歷史牆。
林聖爵指出，雲林溪貫穿斗六市，以前是又臭又髒，現在溪水清澈，生態豐富，相信此次工程完工後，雲林溪將成斗六市最大觀光主力。
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