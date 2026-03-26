國一下台南段下涵洞大雨就淹多年 施工管制籲留意指引

台南市仁德交流道、太子路周邊延伸到西側東區虎尾寮地區東西地勢低落差大、高速公路阻隔，多年來豪雨一來就淹水、國一涵洞積水交通中斷。市府表示，爭取到中央補助去年動工改善涵洞排水，預計7月初完工。

工程範圍涵蓋東區裕農路、裕農六街、裕永一街、無名路1、永康區高速一街二段及仁德區太子路。因為當地是交通樞紐，施工難免影響交通，請民眾配合指引通行，以免塞車發生事故。

水利局表示，主要治水構想為上游裕農路高地截流，下游太子路涵洞低地水路拓寬以整體改善因強降雨宣洩不良。施工項目有集水井6座、既有側溝改建、新設截水溝，並將推進管徑1500mm RCP（鋼筋混凝土管）及埋設600mm HDPE（高密度聚乙烯管）雨水下水道管線。

水利局稱，市長黃偉哲視察太子路涵洞及交流道周邊積淹水後承諾，會加速推動排水改善與高低地分流整治。為落實承諾，爭取補助6690萬元辦理「台南市仁德區太子路高速公路涵洞排水改善」，期能大幅提升區域排水保護標準，保障市民生命財產安全。

水利局說，考量該區是往來市區與仁德交流道樞紐，為降低施工期間對用路人衝擊，已妥善規畫交通維持計畫。交通流量極大的關鍵路段包含裕農路橫越施作新設截水溝、太子路新設集水井及既有側溝改建，將安排夜間施工，非施工時段會將機具撤離並鋪設鐵板開放車輛通行，力求將陣痛期降至最低。

水利局表示，太子路新設集水井及既有側溝改建施工到月底，裕農路橫越施作新設截水溝預計5月中旬施工，籲請民眾道路管制期間行經施工區域減速慢行，並遵照交維人員及安全設施指示循序前進。市府將嚴格督導工程如期如質完工，盡早為當地居民及用路人帶來更安全、順暢的環境。