快訊

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

讓民眾上街是送死！川普拒配合內唐亞胡呼籲伊朗起義 美以現關鍵分歧

聽新聞
0:00 / 0:00

饗食天堂要來嘉了！五星級耐斯王子大飯店萬國百匯4月招商改裝經營

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂，年初傳出將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店7樓「萬國百匯」。圖／讀者提供
國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂，年初傳出將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店7樓「萬國百匯」。圖／讀者提供

國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂，年初傳出將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店7樓「萬國百匯」，消息曝光持續發酵，近期再度在美食社群掀起熱議，傳出經營超過20年的萬國百匯4月大改版，市場盛傳由饗食天堂接手營運，對此傳聞，業者「不證實也不否認」。據了解，雙方合作在定案公告前，不曝光細節。

耐斯王子大飯店萬國百匯採招商模式，未來將由新業者裝潢與營運調整。不過，耐斯飯店官網尚未公布訊息，僅公告萬國百匯餐券1月1日起可於館內多處消費折抵，形同現金使用，被外界解讀為因應轉型過渡措施。消息一出，網友興奮留言「終於不用跑台中、台南吃了」，顯示品牌魅力驚人。地方餐飲業者分析，嘉義長期缺乏大型連鎖自助餐品牌，若饗食天堂進駐，將可補足市場缺口，甚至改寫在地餐飲競爭版圖。

事實上，饗賓集團早布局嘉義。2022年在嘉義縣馬稠後產業園區取得約1.5萬坪土地，投入約8億元打造食材供應中心，強化「產地到餐桌」供應鏈，顯示深耕中南部市場的決心。隨著嘉市近年服務業與觀光產業持續成長，加上鄰近嘉縣產業發展加速，包括科技設廠與大型商業開發案推進，帶動人口與消費力提升，也讓餐飲市場更具吸引力。

此次若順利引進指標品牌，不僅提升城市餐飲能量，也象徵外界對嘉義未來發展的高度看好。儘管目前仍未正式拍板，但在各方利多加持下，萬國百匯轉型案備受期待，是否由饗食天堂接手，答案很快揭曉，也將牽動嘉義餐飲市場新一波洗牌。

市場 品牌 饗食天堂

延伸閱讀

台中吃貨準備訂位！漢神洲際集結逾50家餐飲、26間話題美食進駐

引進 LOPIA、美麗新影城！台中漢神洲際購物廣場4月10日登場

台中漢神洲際購物廣場吸客 宣布今年平日可6小時免費停車

餐飲業擴版圖 瘋開新品牌 聯發國際引進新峰肉骨茶 路易莎收購傑克兄弟牛排

相關新聞

古都門面成諷刺？台南火車站古蹟修復停擺4年 市府拚重啟

逾百年歷史的國定古蹟台南火車站修復工程停擺逾四年，車站外觀更被鐵皮、鷹架包覆迄今九年，不少到台南求學的大學生戲稱「大一到畢業沒看過火車站長什麼樣子」，議員批評，一拖再拖對台南觀光形象是極大的諷刺；對此，市府證實，準備重新招標修復工程。

新聞眼／新舊建設不同調 枉論「城市縫合」

百年台南火車站修復工程延宕，長年影響動線，古都門面的印象更被鐵皮圍籬與施工鷹架取代，同時間鐵路立體化工程力拚年底通車，將有另個全新的火車站體，古蹟車站修復卻趕不上，原先「新舊建築相互對話」願景暫時落空，恐令鐵路下地的重大建設成果大打折扣。

車棚、走廊克難為孩子補牙 雲林牙醫「守護天使」下鄉逾20年不歇

雲林縣牙醫嚴重不足，多個鄉鎮無牙醫或僅一名牙醫服務，學童口腔照護面臨嚴峻挑戰，為彌補醫療缺口，雲林縣牙醫師公會20多年前啟動校園巡迴醫療，從貨車載著診療台、在走廊與車棚克難看診，到如今逐步改善設備與制度，一群默默付出的牙醫師，成為守護偏鄉孩子笑容的關鍵力量。

粉紅花旗木伴隨黑糖香 台南南化寶光聖堂周六登場

台南市南化區公所舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶花旗尋覓境」，本周六上午將在南化玉山寶光聖堂開幕，現場安排逾30攤市集，更有在地蜂蜜、黑糖和各種水果製出冰淇淋等，邀請各地遊客來寶光聖堂賞花。

國一下台南段下涵洞大雨就淹多年 施工管制籲留意指引

台南市仁德交流道、太子路周邊延伸到西側東區虎尾寮地區東西地勢低落差大、高速公路阻隔，多年來豪雨一來就淹水、國一涵洞積水交通中斷。市府表示，爭取到中央補助去年動工改善涵洞排水，預計7月初完工。

饗食天堂要來嘉了！五星級耐斯王子大飯店萬國百匯4月招商改裝經營

國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂，年初傳出將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店7樓「萬國百匯」，消息曝光持續發酵，近期再度在美食社群掀起熱議，傳出經營超過20年的萬國百匯4月大改版，市場盛傳由饗食天堂接手營運，對此傳聞，業者「不證實也不否認」。據了解，雙方合作在定案公告前，不曝光細節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。