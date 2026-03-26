饗食天堂要來嘉了！五星級耐斯王子大飯店萬國百匯4月招商改裝經營

國內餐飲龍頭饗賓集團旗下超人氣自助餐品牌饗食天堂，年初傳出將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店7樓「萬國百匯」，消息曝光持續發酵，近期再度在美食社群掀起熱議，傳出經營超過20年的萬國百匯4月大改版，市場盛傳由饗食天堂接手營運，對此傳聞，業者「不證實也不否認」。據了解，雙方合作在定案公告前，不曝光細節。

耐斯王子大飯店萬國百匯採招商模式，未來將由新業者裝潢與營運調整。不過，耐斯飯店官網尚未公布訊息，僅公告萬國百匯餐券1月1日起可於館內多處消費折抵，形同現金使用，被外界解讀為因應轉型過渡措施。消息一出，網友興奮留言「終於不用跑台中、台南吃了」，顯示品牌魅力驚人。地方餐飲業者分析，嘉義長期缺乏大型連鎖自助餐品牌，若饗食天堂進駐，將可補足市場缺口，甚至改寫在地餐飲競爭版圖。

事實上，饗賓集團早布局嘉義。2022年在嘉義縣馬稠後產業園區取得約1.5萬坪土地，投入約8億元打造食材供應中心，強化「產地到餐桌」供應鏈，顯示深耕中南部市場的決心。隨著嘉市近年服務業與觀光產業持續成長，加上鄰近嘉縣產業發展加速，包括科技設廠與大型商業開發案推進，帶動人口與消費力提升，也讓餐飲市場更具吸引力。

此次若順利引進指標品牌，不僅提升城市餐飲能量，也象徵外界對嘉義未來發展的高度看好。儘管目前仍未正式拍板，但在各方利多加持下，萬國百匯轉型案備受期待，是否由饗食天堂接手，答案很快揭曉，也將牽動嘉義餐飲市場新一波洗牌。