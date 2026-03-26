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讓偏鄉童「在地看牙」！雲林縣府出資校園設診療椅 今年將達16校

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣府去年自籌1200萬元，全國首創在口湖鄉、元長鄉等9鄉鎮、12所國小設置牙科診療設備，透過牙醫師公會協助提供診療服務，讓學童口腔問題及早獲得改善，圖為潮厝華德福實驗小學的診療室。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府去年自籌1200萬元，全國首創在口湖鄉、元長鄉等9鄉鎮、12所國小設置牙科診療設備，透過牙醫師公會協助提供診療服務，讓學童口腔問題及早獲得改善，圖為潮厝華德福實驗小學的診療室。記者陳雅玲／攝影

雲林廿個鄉鎮有十六個鄉鎮牙醫師人力不足，雲縣牙醫師公會廿多年來巡迴偏鄉校園服務，但一所偏鄉學校平均要等兩年才有牙醫到校，為此縣府去年自籌經費，在十二所學校設置診療椅，供巡迴醫療使用，今年再增四校，投入的醫師也增至廿多人。

雲林學童齲齒率高，但六十五萬人口僅約一百九十名牙醫人力，平均一名牙醫須服務三千多人，且多個鄉鎮執業牙醫師僅個位數，部分鄉鎮甚至無牙醫，口湖鄉直到今年才迎來一名牙醫。

雲縣牙醫師公會理事長黃昭賢回憶，過去廿多年公會推動校園巡迴，僅能依賴搬家公司載運三台簡陋的搬運式診療椅，在六十多所偏遠小學間奔波，輪完一圈往往耗時兩年。

口湖鄉下崙國小護理師張秀芬說，縣府挹注資源前，只有衛生所有公會牙醫師每周一次門診，後續的齲齒治療，家長多半只能自行帶小孩去鄰近鄉鎮診所，但對於忙於生計的農村家庭，家長工作無法配合，加上診所預約等情況，孩子就這樣錯過黃金治療期。

縣府教育處長邱孝文說，去年自籌一千兩百萬元，全國首創在口湖鄉、元長鄉等九鄉鎮、十二所國小設置牙科診療椅，今年再增四校，台北市雲林同鄉總會、台灣雲林之友會也捐贈雲林移動式診療椅。黃昭賢也說，公會牙醫師紛紛加入支持巡迴校園服務，目前廿六名牙醫師，預計今年可服務八十八所學校。

參與校園巡迴醫療的牙醫師、雲縣牙醫師公會前理事長沈茂棻提醒，雲林牙醫師平均年齡逼近六十歲，參與巡迴的醫師都已近退休年齡，未來恐有斷層，中央應祭出誘因等對策，讓年輕醫生願意往偏鄉移動。

偏鄉學校 口湖鄉 牙醫 雲林

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