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新聞眼／新舊建設不同調 枉論「城市縫合」

聯合報／ 本報記者萬于甄

百年台南火車站修復工程延宕，長年影響動線，古都門面的印象更被鐵皮圍籬與施工鷹架取代，同時間鐵路立體化工程力拚年底通車，將有另個全新的火車站體，古蹟車站修復卻趕不上，原先「新舊建築相互對話」願景暫時落空，恐令鐵路下地的重大建設成果大打折扣。

台南是六都中唯一尚未有鐵路地下或高架的城市，鐵路立體化工程總長八公里多，歷經挖到遺跡、「南鐵東移」紛爭，施工逾十七年，好不容易邁向交通黑暗期尾聲，且藉軌道下地縫合分割的城市，預期是翻轉舊市區重要契機，但整體視覺核心的車站無法一併完工，民眾如何對政府治理效能加分？

台鐵公司二○一七年起展開台南火車站體修復工程，原預計二○二一年完成，而台鐵本身非修古蹟專業單位，似乎也忽略文資修復的嚴謹性，在未獲文化部同意下，承包廠商竟拆掉日治時期磁磚與窗台、丟棄鐵道飯店衛浴設備，因而解約、演變成對簿公堂，台鐵一度擬重新設計，結果持續停擺。

市府二○二四年間表示要接手處理，進行「補充調查」並重新擬定修復計畫，終於預計下個月與台鐵簽訂代辦合約，之後就要重新辦理招標修復工程，一旦定案，應盡速給民眾一個「能相信」的完工期程。

鐵路立體化的新站啟用後，人流預期將轉往地下或新設空間，原有古蹟車站若無法有效銜接新站，彷彿只升級一半，令人憂心舊站從此邊緣化，中央和地方此時應超前部署，提出更明確的古蹟再利用與空間整合策略，真正落實古蹟車站與新站共譜台南城市新篇章。

南鐵東移 古蹟 台南

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