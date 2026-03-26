古都門面成諷刺？台南火車站古蹟修復停擺4年 市府拚重啟

台南火車站古蹟修復停擺多年，外觀仍被鐵皮、鷹架包覆。記者林伯驊／攝影

逾百年歷史的國定古蹟台南火車站修復工程停擺逾四年，車站外觀更被鐵皮、鷹架包覆迄今九年，不少到台南求學的大學生戲稱「大一到畢業沒看過火車站長什麼樣子」，議員批評，一拖再拖對台南觀光形象是極大的諷刺；對此，市府證實，準備重新招標修復工程。

台南車站修復原由台鐵公司執行，後來南市府接手，文化局指出，文資處正與台鐵辦理代辦合約，預計下月完成簽訂，後續重新辦理招標修復工程，除補強既有缺失外，也將全面檢視已完工部分是否須重作，包括第一、第二月台、站務室及派出所等範圍，相關修復方案均會依程序提送國定古蹟主管機關文化部文資局審查。

台南火車站於一九○○年設站、一九三六年完成現有站體，是南部重要交通門戶與城市象徵，車站主體二○一七年啟動修復盼重現百年風華，但二○二一年傳出「修壞」磚牆、施工品質出現瑕疵，廠商遭查後全面停工，遲未重啟。

市議員蔡宗豪指出，台南鐵路地下化工程達成軌道接合、目標年底通車，地下化即將完工是好事，但地上的古蹟車站卻仍包緊緊，「這樣算縫合城市？」作為城市門面，長年被鐵皮、鷹架包圍，被戲稱全台最醜車站，對台南觀光形象是極大的諷刺。

此外，配合鐵路地下化工程，民團爭取車站內第二月台原地保留，文化部去年底決議納入國定古蹟範圍，將與主體建築及附屬設施一併保存，市府也表示，將結合鐵路地下化與周邊空間整體規畫，推動修復與再利用，在交通發展與文化保存間取得平衡。

市府文資處說，第二月台為車站唯一的島式月台，具列車調度與待避的重要角色，而連接第一、第二月台的地下道為一九三六年改建時打造，也是早期大型車站中較少見的地下通道設計，還有第二月台採早期鋼筋混凝土結構，雨棚則使用台灣少見的廿公斤級鋼軌構成，呈現當年鋼軌彎折技術與資源再利用的工藝特色，據「台灣建築會誌」記載，雨棚採部分新建、部分移築工法，現存的構造極可能保留第一代車站歷史構件，具高度保存與研究價值。