快訊

元大金通過5.2583股換1股元大投信 完全收購元大投信股權

LINE免費貼圖3款！它有16種風格圖案高CP、「發射愛心光波」日常用語太Q

不認涉反滲透法 陸配徐春鶯遭裁定續押禁見3月

聽新聞
0:00 / 0:00

車棚、走廊克難為孩子補牙 雲林牙醫「守護天使」下鄉逾20年不歇

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
61歲牙醫師楊裕堂20多年前加入雲林縣牙醫師公會校園巡迴醫療團服務至今。記者陳雅玲／攝影
61歲牙醫師楊裕堂20多年前加入雲林縣牙醫師公會校園巡迴醫療團服務至今。記者陳雅玲／攝影

雲林縣牙醫嚴重不足，多個鄉鎮無牙醫或僅一名牙醫服務，學童口腔照護面臨嚴峻挑戰，為彌補醫療缺口，雲林縣牙醫師公會20多年前啟動校園巡迴醫療，從貨車載著診療台、在走廊與車棚克難看診，到如今逐步改善設備與制度，一群默默付出的牙醫師，成為守護偏鄉孩子笑容的關鍵力量。

「來，嘴巴張開，有蛀牙喔。」在潮厝華德福實驗小學的診療日，61歲牙醫師楊裕堂一早偕妻到校，與李俊群牙醫師為學童看診。這樣的場景，他已持續20餘年，從未缺席。早年巡迴醫療服務人力不足，學校剛開學那陣子，楊裕堂每周要休診2天到學校巡迴，現在支持的牙醫師多了，他仍每月到校園服務3、4天。

他回憶起早期校園巡迴醫療環境的克難，仍記憶猶新。為了趕在早晨抵達沿海小學，往往天剛亮就要出門，長途開車的疲累常讓楊裕堂開到快睡著，陪同看診的妻子總在副駕駛座不斷找話聊，就為了確保能平安抵達。

當時學校沒有固定診療台，牙醫師必須設法運輸三台沉重的診療台，因為經常搬運，故障修復是家常便飯，「診療就在車棚、川堂進行」，他印象深刻，有次寒流來時，學生就蓋著棉被躺在走廊上的診療台接受治療，現在看診環境真的好多了。

楊裕堂說，早期偏鄉學童蛀牙情況嚴重，「滿口爛牙，去一趟學校要補幾十顆牙」，有些孩子甚至需轉診至診所治療。隨著校園口腔教育與巡迴醫療推展，整體狀況雖有改善，但沿海地區仍偏嚴重。雖然已是花甲之年，但他說，校園巡迴醫療能解決蛀牙小問題，避免孩子一年後整顆牙壞掉的遺憾，只要身體還行、孩子還有需要，他會持續服務。

這份使命感在雲林牙醫界並不孤單，63歲的雲林縣牙醫師公會前理事長沈茂棻10年前促成無牙醫師鄉口湖鄉成立牙科醫療站，多年來他自掏腰包，拜託助理跟診，與李明宗、郭明忠、陳建忠，嘉義李口容醫生持續到口湖服務，近年也加入校園巡迴醫療服務，讓民眾及學童的牙齒問題能夠獲得治療，今年口湖衛生所終於迎來一名牙醫服務，沈茂棻卻說，要移動到沒有牙醫師的二崙鄉服務，「只要需求存在，哪裡都會去」。

近年加入校園巡迴醫療行列的牙醫師李俊群則表示，看到偏鄉學童蛀牙問題依然嚴峻，牙醫人力又不足，「希望能盡一份責任」，看到孩子的口腔問題獲得改善，會覺得這一切很有意義。

巡迴醫療不僅耗體力，更考驗意志力。雲林縣牙醫師公會近年持續號召更多醫師加入公益醫療行列，從20多年前6名醫師，到現在已有26名醫師加入，公會也定期舉辦潔牙比賽，將口腔衛生教育向下扎根，理事長黃昭賢說，只要偏鄉、弱勢有需求，「這件事不應該用經濟效益來考量」，隨著公部門的資源挹注，他很期待3、5年後，雲林孩子的口腔健康有更明顯的改變。

63歲的雲林縣牙醫師公會前理事長沈茂棻（右）10年前促成無牙醫師鄉口湖鄉成立牙科醫療站，多年來他自掏腰包，拜託助理跟診，多年來持續到口湖鄉服務，近年也加入校園巡迴醫療。記者陳雅玲／攝影
63歲的雲林縣牙醫師公會前理事長沈茂棻（右）10年前促成無牙醫師鄉口湖鄉成立牙科醫療站，多年來他自掏腰包，拜託助理跟診，多年來持續到口湖鄉服務，近年也加入校園巡迴醫療。記者陳雅玲／攝影

雲林縣牙醫師公會的牙醫師過去到偏鄉國小為小朋友看牙，環境克難，圖為牙醫師在校內車棚為孩子診療。本報資料照片
雲林縣牙醫師公會的牙醫師過去到偏鄉國小為小朋友看牙，環境克難，圖為牙醫師在校內車棚為孩子診療。本報資料照片

雲林縣牙醫師公會的牙醫師過去到偏鄉國小為小朋友看牙，環境克難，教室走廊成了臨時診所。本報資料照片
雲林縣牙醫師公會的牙醫師過去到偏鄉國小為小朋友看牙，環境克難，教室走廊成了臨時診所。本報資料照片

近年加入校園巡迴醫療行列的牙醫師李俊群（左）表示，看到孩子的口腔問題獲得改善，會覺得這一切很有意義，圖為李俊群到潮厝華德福實驗小學巡迴醫療。記者陳雅玲／攝影
近年加入校園巡迴醫療行列的牙醫師李俊群（左）表示，看到孩子的口腔問題獲得改善，會覺得這一切很有意義，圖為李俊群到潮厝華德福實驗小學巡迴醫療。記者陳雅玲／攝影

牙醫

延伸閱讀

牙醫巡迴雲林偏鄉校園成蛀牙救星 醫護：落實潔牙需家庭教育配合

偏鄉看牙難每2名學童1人蛀牙 雲林縣府砸資源與牙醫師進校園搶救

「齒間有愛・醫者仁心」系列三／簡志成 領身障手冊牙醫 站著幫人治療

回響／衛福部提高到宅牙醫次數 醫：治療更周延

相關新聞

車棚、走廊克難為孩子補牙 雲林牙醫「守護天使」下鄉逾20年不歇

雲林縣牙醫嚴重不足，多個鄉鎮無牙醫或僅一名牙醫服務，學童口腔照護面臨嚴峻挑戰，為彌補醫療缺口，雲林縣牙醫師公會20多年前啟動校園巡迴醫療，從貨車載著診療台、在走廊與車棚克難看診，到如今逐步改善設備與制度，一群默默付出的牙醫師，成為守護偏鄉孩子笑容的關鍵力量。

牙醫巡迴雲林偏鄉校園成蛀牙救星 醫護：落實潔牙需家庭教育配合

在雲林沿海偏鄉，牙醫診所是地圖上的稀缺資源，許多學童往往要等到牙痛難耐，才被家長帶往數公里外的診所求助，不少偏鄉小學校護看到巡迴醫療的牙醫師，猶如看到救星。為搶救孩子蛀牙，偏鄉學校多管齊下，逐步建立學生正確清潔習慣，但牙醫師與校護一致認為，若無家庭教育配合，效果仍有限。

認識西拉雅族文化及嘉南大圳 台南海佃國小「小台江」踏訪水圳綠道

為迎接第20屆「台江水日」，海佃國小「小台江」河流讀書會今天利用周三下午課後時，親師生四十幾人，前往水圳國家綠道吉貝耍參訪，認識西拉雅族信仰文化及嘉南大圳灌溉水路系統。

粉紅花旗木伴隨黑糖香 台南南化寶光聖堂周六登場

台南市南化區公所舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶花旗尋覓境」，本周六上午將在南化玉山寶光聖堂開幕，現場安排逾30攤市集，更有在地蜂蜜、黑糖和各種水果製出冰淇淋等，邀請各地遊客來寶光聖堂賞花。

台17線嘉義東石南橋投入12億改建 預計2029年下半年完工

連接嘉義東石與布袋的重要橋梁「東石南橋」使用超過30年，因梁底高程不足且結構不符現行防洪需求，交通部公路局斥資12億1682萬餘元辦理改建工程，將於今年3月31日開工，工期1200日曆天，預計2029年下半年完工。立法委員蔡易餘表示，東石南橋是沿海地區通行及產業運輸關鍵節點，改建後將有效改善通洪能力並提升行車安全，對地方發展具正面助益。

台南北門永衡橋17次流標 今動土約半年完工

台南北門永衡橋在歷經17次流標， 今上午動土，這條橋梁連接北門海埔新生地，攸關居民通勤與農漁產運輸安全，可望半年完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。