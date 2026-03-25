車棚、走廊克難為孩子補牙 雲林牙醫「守護天使」下鄉逾20年不歇

雲林縣牙醫嚴重不足，多個鄉鎮無牙醫或僅一名牙醫服務，學童口腔照護面臨嚴峻挑戰，為彌補醫療缺口，雲林縣牙醫師公會20多年前啟動校園巡迴醫療，從貨車載著診療台、在走廊與車棚克難看診，到如今逐步改善設備與制度，一群默默付出的牙醫師，成為守護偏鄉孩子笑容的關鍵力量。

「來，嘴巴張開，有蛀牙喔。」在潮厝華德福實驗小學的診療日，61歲牙醫師楊裕堂一早偕妻到校，與李俊群牙醫師為學童看診。這樣的場景，他已持續20餘年，從未缺席。早年巡迴醫療服務人力不足，學校剛開學那陣子，楊裕堂每周要休診2天到學校巡迴，現在支持的牙醫師多了，他仍每月到校園服務3、4天。

他回憶起早期校園巡迴醫療環境的克難，仍記憶猶新。為了趕在早晨抵達沿海小學，往往天剛亮就要出門，長途開車的疲累常讓楊裕堂開到快睡著，陪同看診的妻子總在副駕駛座不斷找話聊，就為了確保能平安抵達。

當時學校沒有固定診療台，牙醫師必須設法運輸三台沉重的診療台，因為經常搬運，故障修復是家常便飯，「診療就在車棚、川堂進行」，他印象深刻，有次寒流來時，學生就蓋著棉被躺在走廊上的診療台接受治療，現在看診環境真的好多了。

楊裕堂說，早期偏鄉學童蛀牙情況嚴重，「滿口爛牙，去一趟學校要補幾十顆牙」，有些孩子甚至需轉診至診所治療。隨著校園口腔教育與巡迴醫療推展，整體狀況雖有改善，但沿海地區仍偏嚴重。雖然已是花甲之年，但他說，校園巡迴醫療能解決蛀牙小問題，避免孩子一年後整顆牙壞掉的遺憾，只要身體還行、孩子還有需要，他會持續服務。

這份使命感在雲林牙醫界並不孤單，63歲的雲林縣牙醫師公會前理事長沈茂棻10年前促成無牙醫師鄉口湖鄉成立牙科醫療站，多年來他自掏腰包，拜託助理跟診，與李明宗、郭明忠、陳建忠，嘉義李口容醫生持續到口湖服務，近年也加入校園巡迴醫療服務，讓民眾及學童的牙齒問題能夠獲得治療，今年口湖衛生所終於迎來一名牙醫服務，沈茂棻卻說，要移動到沒有牙醫師的二崙鄉服務，「只要需求存在，哪裡都會去」。

近年加入校園巡迴醫療行列的牙醫師李俊群則表示，看到偏鄉學童蛀牙問題依然嚴峻，牙醫人力又不足，「希望能盡一份責任」，看到孩子的口腔問題獲得改善，會覺得這一切很有意義。

巡迴醫療不僅耗體力，更考驗意志力。雲林縣牙醫師公會近年持續號召更多醫師加入公益醫療行列，從20多年前6名醫師，到現在已有26名醫師加入，公會也定期舉辦潔牙比賽，將口腔衛生教育向下扎根，理事長黃昭賢說，只要偏鄉、弱勢有需求，「這件事不應該用經濟效益來考量」，隨著公部門的資源挹注，他很期待3、5年後，雲林孩子的口腔健康有更明顯的改變。

63歲的雲林縣牙醫師公會前理事長沈茂棻（右）10年前促成無牙醫師鄉口湖鄉成立牙科醫療站，多年來他自掏腰包，拜託助理跟診，多年來持續到口湖鄉服務，近年也加入校園巡迴醫療。記者陳雅玲／攝影

雲林縣牙醫師公會的牙醫師過去到偏鄉國小為小朋友看牙，環境克難，圖為牙醫師在校內車棚為孩子診療。本報資料照片

雲林縣牙醫師公會的牙醫師過去到偏鄉國小為小朋友看牙，環境克難，教室走廊成了臨時診所。本報資料照片