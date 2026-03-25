快訊

這桌能吃飽？高中畢旅桌菜被嫌「不如進香團」 照片曝光掀兩派論戰

「塑膠袋之亂」延燒…部分便當店不提供 登山團也呼籲山友須自備

元大金今晚7點半召開重訊記者會 總經理說明董事會重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

牙醫巡迴雲林偏鄉校園成蛀牙救星 醫護：落實潔牙需家庭教育配合

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為搶救雲林孩子蛀牙，偏鄉學校多管齊下，逐步建立學生正確清潔習慣，牙醫師公會也到校巡迴醫療，盼讓孩子勇敢開口笑。記者陳雅玲／攝影
為搶救雲林孩子蛀牙，偏鄉學校多管齊下，逐步建立學生正確清潔習慣，牙醫師公會也到校巡迴醫療，盼讓孩子勇敢開口笑。記者陳雅玲／攝影

在雲林沿海偏鄉，牙醫診所是地圖上的稀缺資源，許多學童往往要等到牙痛難耐，才被家長帶往數公里外的診所求助，不少偏鄉小學校護看到巡迴醫療的牙醫師，猶如看到救星。為搶救孩子蛀牙，偏鄉學校多管齊下，逐步建立學生正確清潔習慣，但牙醫師與校護一致認為，若無家庭教育配合，效果仍有限。

雲林縣牙醫師公會20多年來持續巡迴偏鄉校園服務，但一所偏鄉學校要等到牙醫師到校，平均要等2年，去年縣政府自籌經費在校園建置固定診療椅後，才縮短為一年。

口湖鄉下崙國小護理師張秀芬回憶，在縣府挹注資源前，偏鄉學校的牙科服務多仰賴牙醫師公會的搬運式設備，每年僅能針對一、四年級進行基礎健檢，口湖鄉沒有牙科診所，僅衛生所有公會牙醫師每周一次門診，後續的齲齒治療，家長多半只能自行帶往北港或水林。

對於忙於生計的農村家庭而言，去一趟牙醫診所來回車程就要半小時，若加上排隊與交通，半天時間就此消失，「家長工作無法配合，鄰近鄉鎮診所又難預約，常要等上一、兩個月，孩子就這樣錯過黃金治療期。」

張秀芬表示，過去沒有診療台時，學童回診治療率僅有二到三成，但自從去年底設備到位，近9成的學生能直接在校完成後續治療。她分享道，牙醫師們不僅是在修補孩子蛀牙，在治療後總不厭其煩拿著鏡子引導孩子看清自己的牙齒，細心教導刷牙技巧。

學校也多管齊下搶救孩子的蛀牙，無論是加強餐後潔牙、每周使用含氟漱口水，甚至高年級生由學校自費提供牙線練習，但「家庭教育」這塊最後的拼圖，依然令校護人員感到無力。

一名偏鄉校護表示，雖然牙醫師公會巡迴頻率提高，但若無家庭教育的配合，投入的效果終究有限。她觀察到，許多偏鄉孩子甚至連吃早餐的習慣都沒有，更遑論家長會叮嚀睡前刷牙；除非痛到無法忍受，否則家長很難主動帶孩子就醫。「牙醫進校園確實是及時雨，但孩子的口腔問題仍取決於家長的態度。」

雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢坦言，許多偏鄉家庭多由隔代教養、新住民二代組成，或是父母長年在外工作，仰賴阿嬤一對多照顧，口腔衛生知識的斷層成了惡性循環，硬體設備與醫師熱情已補上醫療缺口，但要徹底根除學童蛀牙，仍需串聯起校園、醫療與家庭的鐵三角。

為搶救雲林孩子蛀牙，偏鄉學校多管齊下，逐步建立學生正確清潔習慣，牙醫師公會也到校巡迴醫療，盼讓孩子勇敢開口笑，圖為李俊群牙醫師在潮厝華德福實驗小學巡迴服務。記者陳雅玲／攝影
為搶救雲林孩子蛀牙，偏鄉學校多管齊下，逐步建立學生正確清潔習慣，牙醫師公會也到校巡迴醫療，盼讓孩子勇敢開口笑，圖為李俊群牙醫師在潮厝華德福實驗小學巡迴服務。記者陳雅玲／攝影

診所 校園 口湖鄉

延伸閱讀

偏鄉看牙難每2名學童1人蛀牙 雲林縣府砸資源與牙醫師進校園搶救

「齒間有愛・醫者仁心」系列三／簡志成 領身障手冊牙醫 站著幫人治療

回響／衛福部提高到宅牙醫次數 醫：治療更周延

繁星放榜醫牙報名人數下滑 高醫大降幅最明顯…校方回應了

相關新聞

台17線嘉義東石南橋投入12億改建 預計2029年下半年完工

連接嘉義東石與布袋的重要橋梁「東石南橋」使用超過30年，因梁底高程不足且結構不符現行防洪需求，交通部公路局斥資12億1682萬餘元辦理改建工程，將於今年3月31日開工，工期1200日曆天，預計2029年下半年完工。立法委員蔡易餘表示，東石南橋是沿海地區通行及產業運輸關鍵節點，改建後將有效改善通洪能力並提升行車安全，對地方發展具正面助益。

牙醫巡迴雲林偏鄉校園成蛀牙救星 醫護：落實潔牙需家庭教育配合

在雲林沿海偏鄉，牙醫診所是地圖上的稀缺資源，許多學童往往要等到牙痛難耐，才被家長帶往數公里外的診所求助，不少偏鄉小學校護看到巡迴醫療的牙醫師，猶如看到救星。為搶救孩子蛀牙，偏鄉學校多管齊下，逐步建立學生正確清潔習慣，但牙醫師與校護一致認為，若無家庭教育配合，效果仍有限。

認識西拉雅族文化及嘉南大圳 台南海佃國小「小台江」踏訪水圳綠道

為迎接第20屆「台江水日」，海佃國小「小台江」河流讀書會今天利用周三下午課後時，親師生四十幾人，前往水圳國家綠道吉貝耍參訪，認識西拉雅族信仰文化及嘉南大圳灌溉水路系統。

粉紅花旗木伴隨黑糖香 台南南化寶光聖堂周六登場

台南市南化區公所舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶花旗尋覓境」，本周六上午將在南化玉山寶光聖堂開幕，現場安排逾30攤市集，更有在地蜂蜜、黑糖和各種水果製出冰淇淋等，邀請各地遊客來寶光聖堂賞花。

台南北門永衡橋17次流標 今動土約半年完工

台南北門永衡橋在歷經17次流標， 今上午動土，這條橋梁連接北門海埔新生地，攸關居民通勤與農漁產運輸安全，可望半年完工。

台南運河百年盛典4月啟動 光影市集、媽祖巡航重現水都風華

台南運河在1926年啟用通航迄今，見證台南由貿易港口轉型為文化城市歷程，串聯安平與市區，也承載昔日商船往來的繁華記憶；今年適逢台南運河滿百周年，台南市政府跨局處推出「運河百年紀念系列活動」，今由市長黃偉哲宣布，邀請民眾見證台南運河水文脈動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。