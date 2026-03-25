牙醫巡迴雲林偏鄉校園成蛀牙救星 醫護：落實潔牙需家庭教育配合

在雲林沿海偏鄉，牙醫診所是地圖上的稀缺資源，許多學童往往要等到牙痛難耐，才被家長帶往數公里外的診所求助，不少偏鄉小學校護看到巡迴醫療的牙醫師，猶如看到救星。為搶救孩子蛀牙，偏鄉學校多管齊下，逐步建立學生正確清潔習慣，但牙醫師與校護一致認為，若無家庭教育配合，效果仍有限。

雲林縣牙醫師公會20多年來持續巡迴偏鄉校園服務，但一所偏鄉學校要等到牙醫師到校，平均要等2年，去年縣政府自籌經費在校園建置固定診療椅後，才縮短為一年。

口湖鄉下崙國小護理師張秀芬回憶，在縣府挹注資源前，偏鄉學校的牙科服務多仰賴牙醫師公會的搬運式設備，每年僅能針對一、四年級進行基礎健檢，口湖鄉沒有牙科診所，僅衛生所有公會牙醫師每周一次門診，後續的齲齒治療，家長多半只能自行帶往北港或水林。

對於忙於生計的農村家庭而言，去一趟牙醫診所來回車程就要半小時，若加上排隊與交通，半天時間就此消失，「家長工作無法配合，鄰近鄉鎮診所又難預約，常要等上一、兩個月，孩子就這樣錯過黃金治療期。」

張秀芬表示，過去沒有診療台時，學童回診治療率僅有二到三成，但自從去年底設備到位，近9成的學生能直接在校完成後續治療。她分享道，牙醫師們不僅是在修補孩子蛀牙，在治療後總不厭其煩拿著鏡子引導孩子看清自己的牙齒，細心教導刷牙技巧。

學校也多管齊下搶救孩子的蛀牙，無論是加強餐後潔牙、每周使用含氟漱口水，甚至高年級生由學校自費提供牙線練習，但「家庭教育」這塊最後的拼圖，依然令校護人員感到無力。

一名偏鄉校護表示，雖然牙醫師公會巡迴頻率提高，但若無家庭教育的配合，投入的效果終究有限。她觀察到，許多偏鄉孩子甚至連吃早餐的習慣都沒有，更遑論家長會叮嚀睡前刷牙；除非痛到無法忍受，否則家長很難主動帶孩子就醫。「牙醫進校園確實是及時雨，但孩子的口腔問題仍取決於家長的態度。」

雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢坦言，許多偏鄉家庭多由隔代教養、新住民二代組成，或是父母長年在外工作，仰賴阿嬤一對多照顧，口腔衛生知識的斷層成了惡性循環，硬體設備與醫師熱情已補上醫療缺口，但要徹底根除學童蛀牙，仍需串聯起校園、醫療與家庭的鐵三角。