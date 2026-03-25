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認識西拉雅族文化及嘉南大圳 台南海佃國小「小台江」踏訪水圳綠道

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
為迎接第二十屆台江水日，海佃國小「小台江」河流讀書會，今天下午課後親師生四十幾人，由校長郭芳朱帶隊前往水圳國家綠道吉貝耍參訪，認識西拉雅族信仰文化，以及嘉南大圳灌溉水路系統。圖／台江分校提供
為迎接第二十屆台江水日，海佃國小「小台江」河流讀書會，今天下午課後親師生四十幾人，由校長郭芳朱帶隊前往水圳國家綠道吉貝耍參訪，認識西拉雅族信仰文化，以及嘉南大圳灌溉水路系統。圖／台江分校提供

為迎接第20屆「台江水日」，海佃國小「小台江」河流讀書會今天利用周三下午課後時，親師生四十幾人，前往水圳國家綠道吉貝耍參訪，認識西拉雅族信仰文化及嘉南大圳灌溉水路系統。

活動由校長郭芳朱帶隊，學生先在吉貝耍北公廨旁的水圳洗衣亭，巧遇利用水圳水洗衣的在地阿嬤，大家十分新奇看著阿嬤用水圳水洗衣，也脫下鞋子，坐在圳邊泡腳親近水圳，學生們說，今天看到嘉南大圳清水灌溉稻田，才了解好吃的米飯是這樣被種出來，特別是第一次實際坐在圳邊戲水，冰冰涼涼，實在太好玩了。

小台江領航員吳茂成說，小台江成立於21年前，以守護台江河川為行動學習宗旨，倡議愛鄉護水，種樹築道，營造國家綠道，每年五月的第一個周日訂為「台江水日」，親師生會從海佃國小旁的嘉南大圳騎著單車出發，沿著大圳，一路騎抵烏山頭水庫，飲水思源，同時，也沿途認識嘉南大圳沿線的村落文化。

2018年小台江倡議水圳國家綠道運動，終於獲得農水署的支持，展開規畫完成全國最長的水圳自行車道。今年，適逢台江水日20年，因此，小台江河流讀書會在這學期前往水圳國家綠道的吉貝耍村落參訪課程，由老師馮勝雄帶領踏查西拉雅族的公廨信仰文化，同時，也實際走讀嘉南大圳的圳水，流到農田裡的水路文化路徑，灌溉青翠的稻秧。

小水手林紜安說，第一次打赤腳坐在水圳旁泡腳戲水，十分好玩，特別是水圳水好清涼，讓人好開心。三年級的小水手吳泓均則表示，自己很喜歡吃米飯，今天來到水圳旁，看到圳水流入農田裡，灌溉田裡綠油油的稻子，認識餐桌上好吃的米飯，原來就是嘉南大圳的灌溉，以及農民辛苦播種才有的。

東山區吉貝耍北公廨旁的水圳洗衣亭，小朋友巧遇利用水圳水洗衣的在地阿嬤，十分新奇看著阿嬤用水圳水洗衣。圖／台江分校提供
東山區吉貝耍北公廨旁的水圳洗衣亭，小朋友巧遇利用水圳水洗衣的在地阿嬤，十分新奇看著阿嬤用水圳水洗衣。圖／台江分校提供

為迎接第二十屆台江水日，海佃國小「小台江」河流讀書會，今天下午課後親師生四十幾人，由校長郭芳朱帶隊前往水圳國家綠道吉貝耍參訪，認識西拉雅族信仰文化，以及嘉南大圳灌溉水路系統。圖／台江分校提供
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