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雲林縣與台師大簽署MOU 攜手打造AI治理新典範

中央社／ 雲林縣25日電

雲林縣長張麗善與台灣師範大學校長宋曜廷今天簽署MOU，宣示攜手推動人工智慧治理與智慧行政發展，深化AI技術於公共治理與行政服務的應用，打造智慧治理新典範。

雲林縣政府今天舉辦台師大和雲林縣府AI治理合作備忘錄（MOU）簽署記者會，此次合作將聚焦AI治理機制建置、教育合作、AI倫理素養教育推廣與志工培訓、AI產品倫理審查，以及AI風險資訊交流與資料合作等5大面向。

張麗善表示，立法院已三讀通過「人工智慧基本法」，未來在AI研發、應用及風險管理方面將有更明確的規範。雲林縣政府近年積極推動智慧城市與AI應用，此次與台灣師範大學跨域合作，將有助於進一步提升AI治理量能。

張麗善指出，AI發展必須兼顧科技創新與倫理價值。雲林縣以品格教育為基礎，強調倫理素養向下扎根，在推動AI治理過程中，同步建立AI倫理規範及操作手冊，並培養公務人員具備AI應用能力與倫理判斷素養，落實負責任的科技治理。

張麗善強調，面對各類AI系統逐步導入縣政服務，縣府將建立完善的產品審查機制與風險評估制度，並透過資訊交流平台強化治理韌性，確保AI應用安全、可靠且符合公共利益。

在教育面向，縣府將運用AI輔助雙語教學，強化師資培育並提升學生英語能力，協助雲林學子與國際接軌。同時，也將推動AI倫理素養教育及志工培訓，將相關知識擴展至社區與高齡族群，促進全民AI素養的提升。

宋曜廷指出，隨著AI應用日益普及，其潛在風險與倫理議題已逐漸受到重視。台師大已設立AI治理與倫理相關研究中心，並獲教育部與國科會肯定，具備完整的研究與實務能量。

宋曜廷說明，未來雙方將在教育、高齡照護、農業應用及公共服務等多元面向展開合作，協助建立更完善的AI應用規範與治理機制，確保AI技術能安全且有效地落實於地方治理，真正造福民眾。

素養 人工智慧 台師大

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