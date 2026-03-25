嘉市與日本宮城縣加美町簽協定 觀光文化深化合作

嘉義市長黃敏惠與日本宮城縣加美町長石山敬貴今天共同簽署友好城市協定，此外，加美町今年5月將派員進駐，在教育、文化、觀光、產業及防災等多元領域持續深化合作。

嘉義市府與日本宮城縣加美町自113年起相互交流、訪問，黃敏惠今天與加美町長石山敬貴共同簽訂友好城市協定，外交部雲嘉南辦事處長曾榮傑、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史等人共同見證締盟的重要一刻。

黃敏惠表示，嘉義市與加美町同樣有著關注文化、教育，並與國際接軌深化外交的特質，今天簽署的協定書涵蓋經濟產業交流、教育人才培育、觀光合作及災害救援等多元面向，期盼未來雙方持續深化合作，建立長久且穩固的夥伴關係。

此次簽署儀式中，黃敏惠宣布，自今年5月起加美町派遣的職員佐藤由佳至嘉義市政府進行駐點交流，建立常態化交流機制。期盼透過其專長與橋梁角色，進一步促進雙方農產品與商品交流，並深化觀光、文化與商業往來。

嘉義市府說明，加美町團隊在石山敬貴帶領下曾參與國際管樂節、諸羅山盃少棒錦標賽及320+1城市博覽會等具代表性的活動，石山敬貴也邀約市府團隊前往當地參訪；去年，丹娜絲颱風重創嘉義市，加美町越洋關懷，隨後黃敏惠帶領市府團隊前往加美町，雙方交流災防經驗。