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粉紅花旗木伴隨黑糖香 台南南化寶光聖堂周六登場
台南市南化區公所舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶花旗尋覓境」，本周六上午將在南化玉山寶光聖堂開幕，現場安排逾30攤市集，更有在地蜂蜜、黑糖和各種水果製出冰淇淋等，邀請各地遊客來寶光聖堂賞花。
台20線南橫公路旁的寶光聖堂，種植逾200株的花旗木（泰國櫻花），目前陸續綻放，尤其大佛手旁的「泰國櫻王」正盛開，日來吸引不少遊客捷足先登來賞花，預估清明連假時可以開到7成。
台南市南化區公所今天舉辦「2026南化糖蜜浪漫遇 寶花旗尋覓境」記者會，為周六開幕活動暖身，南化區長徐全立說，花旗木又稱為「泰國櫻花」，寶光聖堂20年前引進，滿開時粉紅炸裂的美景引人入勝，成為建築特色之外，季節限定觀光亮點，花旗木已開始綻放。
「南化糖蜜浪漫遇、寶光花旗尋覓境」活動3月下旬的2個周休及清明連假等都有假日市集，展售地方特色，還有沉浸式食農體，以及特技、魔術等表演，更有火舞秀，引進大型氣墊遊戲，加上集點闖關，熱鬧行銷產業與觀光。
徐全立說，南化區有優質甘蔗與純淨山林環境，孕育出風味濃郁的手工黑糖與天然蜂蜜，此次活動特別規劃「黑糖製作體驗區」，由在地師傅現場說明傳統熬糖工序，讓民眾認識從甘蔗榨汁到糖蜜濃縮過程。
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