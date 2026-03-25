嘉義市水情逐漸吃緊 回收水可免費取用

台南運河在1926年啟用通航迄今，見證台南由貿易港口轉型為文化城市歷程，串聯安平與市區，也承載昔日商船往來的繁華記憶；今年適逢台南運河滿百周年，台南市政府跨局處推出「運河百年紀念系列活動」，今由市長黃偉哲宣布，邀請民眾見證台南運河水文脈動。

2026-03-25 14:56