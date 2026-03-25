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嘉義市水情逐漸吃緊 回收水可免費取用
114年入冬以來至今降雨偏少，經濟部在3月12日成立「旱災經濟部災害緊急應變小組」，並呼籲加強節水措施，目前仁義潭、蘭潭水庫蓄水量持續下探，嘉義市水情逐漸吃緊，除市民一起節水外，嘉義市府近年持續推動「嘉義市水資源回收中心」回收水再利用，鼓勵各機關學校、工廠及市民免費取用，透過水資源中心處理消毒後的回收水可作為不經人體接觸的「生活次級用水」，例如工地揚塵抑制、景觀澆灌、洗掃道路及清溝等用途，呼籲民眾應「有水當思無水苦」，一起落實節水措施，共同面對今年可能的缺水危機。
嘉義市政府工務處表示，嘉義市水資源回收中心每日平均污水處理量已達約6,000公噸，經處理後可轉換為回收水，市府單位由工務處、環保局及建設處等帶頭擴大水資源回收中心回收水取用，分別用於道路灑水揚塵抑制、街道清洗及公園道路植栽澆灌等，以節省自來水使用。
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