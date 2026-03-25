曾文水庫旁芒果也無水灌溉！台南楠西「調蓄池」完工 乾旱救命水

台南楠西區的芒果栽種面積國內居冠，每年3、4月份的開花結果期都亟需用水，若降雨偏少，收成容易受到衝擊，先前3年2度乾旱危機，即使當地緊鄰曾文水庫，一樣取不到水，農田水利署2023年在楠西區照興里啟動南部首例的非灌溉區擴大灌溉服務計畫，第一期打造3座引流山溝水的調蓄池，並加以聯通， 目前已完工，農民說乾旱時是山區果樹的「救命水」。

面對極端氣候，台南近年長面臨久旱不雨，嚴重威脅農作物產量，尤其台南是芒果重要產區，前幾年發生3年2度乾旱危機，今年也遇到75年來最少的冬雨，春雨也不多，已開花結小果的芒果，農民也憂心後續不降雨，恐重演幾年前搶水灌溉，但河川也乾涸，眼看芒果提前落果或長不大，欲哭無淚。

台灣山區要再興建新水庫可能性不高，農水署推動系統性興建灌溉取水、輸水、蓄水等設備，經立委郭國文協調，農水署以楠西區照興里為擴大灌溉服務的示範區，在2023年11月28日動工，第一期建置3座容量500公噸調蓄池、3處取水工，還有3517公尺的輸水管線，已經完工。

農水署強調是南部的先驅做法，照興里專案規畫6個系統，總經費約3.4億元，共規畫17座調蓄池，總容量逾3.9萬公噸，第二期建置3座容量500公噸、2座容量300公噸調蓄池，可望在今年底前完工，有各自串連如同小型水庫。調蓄池取水點以山溝為主，對於農作物灌溉水源的穩定很有幫助。

楠西區芒果栽種面積約2000公頃，是全國最大，曾文水庫旁的照興里佔了3分之1，具指標意義，當地沒有大型灌溉系統，以往都引溝渠水，乾旱容易對產量造成傷害，興建調蓄池可造福地方。

照興里長江森原也是果農，並出任照興灌溉協會理事長，他表示，2023年台南遭逢乾旱，旱象嚴峻超過2年前百年大旱，山區農作物灌溉用水短缺，水利署、台南市政府調派水車從新化虎頭埤載水，每日運送到山區玉井、楠西、左鎮及南化等設置臨時取水點，供農民載運澆灌，搶救芒果。農水署把灌溉系統延伸到山區，以往芒果只能看天吃飯，現在可將水存在調蓄池，在乾旱時就是救命水。

江森原說，一期調蓄池工程雖完工，但有農民認為取水口管線太短，要接管不方便，希望能延長； 農水署嘉南管理處表示，取水口管理部分將變更設計，盡量方便農民，另灌溉系統希望由地方管理運作，將再與台南市政府農業局及楠西區公所、地方農民協調。

農水署選定台南市楠西區照興里為擴大灌溉服務的示範區，設置調蓄池，並透過管路相互聯通，第一期已經完工，在豐水期時引流儲存，乾旱時做為果樹灌溉水源，造福山區農民。圖／照興里長江森原提供

農水署選定台南市楠西區照興里為擴大灌溉服務的示範區，設置調蓄池，並透過管路相互聯通，第一期已經完工，在豐水期時引流儲存，乾旱時做為果樹灌溉水源，造福山區農民。圖／照興里長江森原提供

2023年芒果開花期發生嚴重乾旱，台南市啟動楠西、左鎮、南化、玉井4區自虎頭埤載水澆灌芒果樹。圖／台南市政府提供

農水署選定台南市楠西區照興里為擴大灌溉服務的示範區，設置調蓄池，並透過管路相互聯通，第一期已經完工，在豐水期時引流儲存，乾旱時做為果樹灌溉水源，造福山區農民。圖／照興里長江森原提供