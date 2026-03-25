台灣甘藍外銷衝破840公噸 7國搶訂鮮甜好滋味

今年冬季氣候冷涼穩定，加上田間病蟲害少，國產甘藍品質與產量同步提升。農糧署說，從去年12月起接獲日本、美加等市場訂單，目前外銷逾840公噸，力拚月底突破1000公噸大關。

農糧署今天在雲林縣麥寮果菜生產合作社舉辦台灣甘藍外銷成果記者會，由農糧署中區分署長陳尚仁主持，中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍、雲林縣麥寮果菜生產合作社理事主席郭進展等人出席，同時將2櫃共36公噸的國產甘藍封櫃，準備送往日本。

陳尚仁說，為提升國產蔬菜國際競爭力，近年持續輔導具出口潛力的農民團體強化採後處理技術、自動化設備及建置相關冷鏈場域。今年包括麥寮果菜生產合作社在內共有7家產地團體，透過相關設備建置與採後貯運技術提升，降低運輸耗損與作業成本，強化外銷品質，使台灣甘藍在國際市場更具競爭優勢。

陳尚仁表示，今年冬季氣候冷涼穩定，加上田間病蟲害少，國產甘藍品質與產量同步提升，而甘藍外銷市場有別於以往多集中日本，今年出口國家包含馬來西亞、韓國、阿拉伯、新加坡、日本、美國及加拿大。

陳尚仁指出，每年10月至隔年4月是平地甘藍主要產期，上週甘藍每公斤均價新台幣6.2元，直到24日回升到8.8元，以現狀來講，價格對消費端經濟實惠，鼓勵民眾多加採買支持農友。

陳尚仁指出，針對農友輔導方面，國產甘藍加工已達到1600公噸目標，同時正在推動新型冷凍甘藍，正與量販通路洽談，預計可達500多公噸，此外更嘗試與農會機關團購，目前已衝破2500公噸，對盛產時也會做好分流降低市場衝擊。

此外，近日氣溫漸升高，種植甘藍可能有「葉燒」疾病，不太適合平地種植，呼籲農友應往高山地種植，冬季來臨時也應留意種苗預警燈號，分批種植。

根據農糧署統計，自去年12月至今年3月23日止，甘藍外銷量累計840公噸，隨著日韓市場需求逐漸增加，會持續媒合外銷，力拚月底突破1000公噸。