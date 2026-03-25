租屋客欠租失蹤棄貓在家險餓死 嘉縣府重罰11萬

嘉義縣家畜疾病防治所去年接獲一起租客棄養家貓案件，李姓租客失聯欠租未繳，房東入屋查看後發現屋內竟有一隻快要餓死的美國短毛貓，今天依法裁處李姓租客11萬元罰鍰。

家畜所長林珮如今天告訴中央社記者，家畜所接獲通報後隨即派員前往現場，發現屋內環境惡劣，遍布糞便與垃圾、臭氣熏天，該貓因長期缺乏食物，已瘦骨嶙峋。推測牠被關在主人租屋處超過3週以上，好在牠抓破飼料袋吃飼料，並飲馬桶水為生，不然早已升天。

林珮如說，經家畜所獸醫師檢查，貓隻雖過度消瘦，所幸整體健康狀況無礙。該隻美國短毛貓經妥善照護後已恢復健康，並由善心民眾完成認養。

林珮如強調，家畜所函請李姓飼主應依限提出說明，對方卻始終未予理會。進一步調查後認定其棄養行為屬實，且未為貓隻絕育，也未施打狂犬病疫苗，依違反「動物保護法」及「動物傳染病防治條例」，合計裁罰新台幣11萬元。

林珮如表示，國內約7成引發民怨的犬貓屬「有主犬貓」，多因飼主疏於管理、任意放養或棄養所致。她呼籲，飼主應負起終身照顧責任，無論面臨經濟困境或遷居，皆不應將寵物留置原處任其自生自滅。本案除處以高額罰鍰外，李姓飼主相關資訊亦將列入認養黑名單。