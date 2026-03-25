台17線嘉義東石南橋投入12億改建 預計2029年下半年完工

連接嘉義東石與布袋的重要橋梁「東石南橋」使用超過30年，因梁底高程不足且結構不符現行防洪需求，交通部公路局斥資12億1682萬餘元辦理改建工程，將於今年3月31日開工，工期1200日曆天，預計2029年下半年完工。立法委員蔡易餘表示，東石南橋是沿海地區通行及產業運輸關鍵節點，改建後將有效改善通洪能力並提升行車安全，對地方發展具正面助益。

東石南橋改建後橋梁長約616公尺，橋面寬度將由原先的8.7公尺拓寬至13公尺，除了增加橋面空間，也將提高梁底高程並減少橋墩數量，以符合防洪規範。工程由凱達營造承攬、晉國工程顧問監造。施工期間將採取全橋封閉方式辦理，公路局已規畫台61線側車道作為替代道路，提醒用路人配合交通管制措施。

公路局南區公路新建工程分局昨天舉辦地方說明會，由主任工程司蔡鴻麒主持，包括蔡易餘、縣議員蔡奇璋、李國勝及東石鄉長林俊雄等20名地方人士共同參與。分局表示，改建工程完工後將有效改善既有橋梁通洪瓶頸，並透過增設機車道提升交通服務品質，強化嘉義沿海地區的整體交通韌性。

南區公路工程分局辦說明會，改建後橋梁除了增加橋面空間，也將提高梁底高程。圖／公路局提供