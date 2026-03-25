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諸羅天光追思二二八受難先賢 嘉義火車站前傳承公義聖火
二二八事件屆滿79周年，嘉義火車站前廣場今天舉行「諸羅天光」追思活動，選在1947年受難者陳澄波等人遇害的3月25日，緬懷當年為眾犧牲的16名先賢。桃山人文館長林瑞霞表示，二二八是台灣魂的源頭，追思不是為了執著仇恨，而是要從歷史真相中汲取智慧與勇氣，守護台灣的人權法治與民主。
活動由桃山人文館、基督教會嘉義救恩堂及中正大學學生會共同舉辦。現場透過冥想默哀、公義聖火傳承及吟唱歌曲「美麗島」、「台灣」等儀式，追憶1947年3月18日至25日間，在嘉義火車站前遭無辜槍決的在地菁英。林瑞霞表示，當年的受難者如旅社老闆盧鎰、醫師潘木枝、畫家陳澄波、戲院老闆柯麟及牙醫師盧鈵欽等人，是在保護市民的過程中被逮捕並遊街示眾，最終在未經審判的情況下遇害。
中正大學學生會代表表示，當代青年雖未經歷那個噤聲的年代，但在民主補課潮中，仍能感受到時代共振下的歷史創傷。學生會表示，青年選擇在此刻現身，是為了在遺忘的荒野上種下理解與對話的種子，期盼轉型正義能達到追求真相、彌補歷史傷痕的目標，讓台灣社會邁向共好與和諧共生。
林瑞霞表示，2026年適逢二二八事件79周年，社會上雖有「不要再消費二二八」的聲音，但近期由公眾人物引發的台灣史補課熱潮，正顯示出根植真相的可貴。這段歷史不應被簡化為省籍衝突，其本質是威權壓迫人民，每年的追思活動是為了避免悲劇重演，並讓後代對外部威脅保持警惕。
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