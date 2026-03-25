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台南運河百年盛典4月啟動 光影市集、媽祖巡航重現水都風華

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
今年適逢台南運河滿百周年，台南市政府跨局處推出「運河百年紀念系列活動」，今由市長黃偉哲（前排中）宣布，邀請民眾一起見證台南運河水文脈動。記者萬于甄／攝影
今年適逢台南運河滿百周年，台南市政府跨局處推出「運河百年紀念系列活動」，今由市長黃偉哲（前排中）宣布，邀請民眾一起見證台南運河水文脈動。記者萬于甄／攝影

台南運河在1926年啟用通航迄今，見證台南由貿易港口轉型為文化城市歷程，串聯安平與市區，也承載昔日商船往來的繁華記憶；今年適逢台南運河滿百周年，台南市政府跨局處推出「運河百年紀念系列活動」，今由市長黃偉哲宣布，邀請民眾見證台南運河水文脈動。

市長黃偉哲表示，運河百年是人生難得一遇的重要時刻，台南這幾年接連迎來「台南400」、「府城300」到「運河100」等歷史里程碑，別具意義；運河不只是水道，更承載跨世代台南人共同記憶，市府整合各局處資源辦理一系列活動，將呈現台南運河深厚文化底蘊。

南市府指出，運河百年紀念系列活動以「水岸光影、文化展演、民俗慶典與觀光體驗」為主軸，由工務局推出「台南運河光環境示範計畫」打頭陣，4月1日啟燈揭開序幕；當周末起為期1個月，每周末由經發局規畫「運河咖啡市集」，匯聚上百攤特色品牌，營造水岸悠閒氛圍。

另外，文化局4月18日至26日在承天橋至安億橋段打造長達100公尺的水域燈光展演裝置，每晚定時演出，以光影與音樂交織，將運河轉化為述說台南歷史的文化軸線，同時規畫「運河有影」紀念展、系列講座及「五港尋跡‧運河謎城」文資集章活動等。

根據史料記載，台南運河在1926年4月25日正式通航，當年曾請祀典大天后宮媽祖出駕搭船祈福，今年適逢運河百年，祀典大天后宮4月11日也將舉行「台南媽祖運河開通百年慶」海陸大會師，由鎮南天上聖母、開山王等神尊乘船巡遊運河，重現百年前盛況。

南市府表示，運河百年系列活動將從春季延續至秋季，4月至7月推出「運河100雙城好和」美食船班；5月在廣八廣場及河樂廣場西側舉辦戶外音樂祭；6月則有國際龍舟錦標賽；10月規畫「百年新人遊河」聯合婚禮；預計11月底啟用「運河遊河BOT案碼頭」，將進一步優化運河水岸觀光體驗，帶動整體觀光升級。

台南運河在1926年啟用通航迄今，見證台南由貿易港口轉型為文化城市歷程，今年適逢台南運河滿百周年，台南市政府跨局處推出「運河百年紀念系列活動」，邀請民眾見證台南運河水文脈動。圖／南市府提供
台南運河在1926年啟用通航迄今，見證台南由貿易港口轉型為文化城市歷程，今年適逢台南運河滿百周年，台南市政府跨局處推出「運河百年紀念系列活動」，邀請民眾見證台南運河水文脈動。圖／南市府提供

媽祖 台南 黃偉哲

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