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南市首批7000公斤冷凍芒果丁銷日 拓展全年供應各果汁

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市首批7000公斤冷凍芒果丁銷日今裝箱啟運，未來力拚整年供應各果汁。記者謝進盛／翻攝
南市首批7000公斤冷凍芒果丁銷日今裝箱啟運，未來力拚整年供應各果汁。記者謝進盛／翻攝

台南市政府積極拓展日本市場，農業局今上午將首批7000公斤冷凍愛文芒果丁啟運裝箱，力拚未來持續拓展對冷凍鳳梨丁、文旦汁、柚子汁及百香果汁等多元品項，讓台南四季農產都能在日本市場飄香。

農業局上午在麻豆綠園牧場啟運裝箱，市長黃偉哲、農業局主秘吳名彬、市議員吳通龍、市議員尤榮智特助尤淨寬等人與會，黃偉哲表示，本次外銷由南市府媒合日本通路資源，成功將台南優質農產導入國際市場，不僅展現台南農產品高品質實力，也象徵市府推動農產外銷政策的具體成效。

他指出，日方通路業者長期深耕日本市場，以「365天在日本也能感受台灣夜市」為核心理念，長期在日本各大城市巡迴推廣台灣風味。透過雙方合作，讓台南愛文芒果鮮甜風味進一步打入日本消費市場，成功轉化為長期供應合作契機。

農業局指出，本次合作歷經日方多次實地訪廠及嚴格品質檢測，在地業者以先進液態氮冷凍技術，讓愛文芒果在解凍後仍能保有如現削般的飽滿果肉與濃郁香氣，充分符合日本市場的嚴格標準。未來相關日本展會與通路所使用芒果產品，將全面由台南在地業者供應，總供應量預計達1萬5000公斤。

此外亦將持續拓展對冷凍鳳梨丁、文旦汁、柚子汁及百香果汁等多元品項外銷，讓台南四季農產都能在日本市場飄香。

農業局表示，預期2026年相關日本展會的活動將以「台南」為年度主題，不僅餐點食材選用台南農特產，更將在「台灣祭 in 晴空塔 2026」等系列活動中，專門開設「台南選物（Tainan Select）」小舖，展售包含虱目魚鬆、番茄軟糖、鳳梨酥、芒果及鳳梨系列果乾、肉燥、芝麻糖等知名伴手禮。

南市首批7000公斤冷凍芒果丁銷日，未來持續拓展對冷凍鳳梨丁、文旦汁、柚子汁及百香果汁等多元品項外銷。記者謝進盛／翻攝
南市首批7000公斤冷凍芒果丁銷日，未來持續拓展對冷凍鳳梨丁、文旦汁、柚子汁及百香果汁等多元品項外銷。記者謝進盛／翻攝

南市首批7000公斤冷凍芒果丁銷日，未來力拚整年供應各果汁。記者謝進盛／翻攝
南市首批7000公斤冷凍芒果丁銷日，未來力拚整年供應各果汁。記者謝進盛／翻攝

南市首批7000公斤冷凍芒果丁銷日，未來力拚整年供應各果汁。記者謝進盛／翻攝
南市首批7000公斤冷凍芒果丁銷日，未來力拚整年供應各果汁。記者謝進盛／翻攝

芒果 黃偉哲 台南

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