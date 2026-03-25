台南「藏金閣」師傅巧手改造回收家具 2件原木鞋櫃拍賣

台南市環保局3月28日（星期六）上午8時至12時，在藏金閣1館舉辦拍賣日，拍賣亮點為2座原木鞋櫃， 另有多件實木傢俱及整修完成的二手腳踏車提供競標選購，同步登場的「知足藏樂二手免廢市集」，以「質感慢生活」為主題，邀請市民感受資源循環再利用的樂趣。

環保局長許仁澤表示，2座原木鞋櫃，選用回收傢俱拆解後的檜木與柚木，由藏金閣師傅歷經近半年細緻修整與打磨完成。為保留台灣檜木自然紋理與溫潤質感，特別不上色，僅以透明環保傢俱漆提升防污性，讓木材最真實的樣貌被看見，打開櫃門，淡淡檜木香氣隨之散開，兼具實用與生活美感。

現場另有多件實木傢俱及整修完成的二手腳踏車提供競標選購，並設有指定回收物兌換「尚好肥」活動，鼓勵民眾從日常中實踐循環利用。

同步登場的「知足藏樂二手免廢市集」，以「只換不賣」為核心，民眾可透過闖關取得專屬金幣，與攤主進行交換或以物易物。

攤主劉小姐表示，「把自己不需要的東西交到需要的人手上，是一件很有意義的事。」她也分享，當物品被金幣換走時，會有「被需要的成就感」，而金幣還能兌換生活用品，讓每一次交換更具價值。

當日下午2時及3時，藏金閣2館親子閱讀區將辦理「金翱共故事屋」，選讀環境教育繪本「如果垃圾越積越多」，透過故事引導孩子認識垃圾處理與資源循環觀念。活動採現場報名，額滿為止；現場亦提供多本繪本供自由選讀，讓參與不只是聽故事，更是一段溫馨的親子共讀時光。