台南市政府文化局今舉辦2026台南市鴿笭文化季記者會，現場安排放鴿笭正式為活動揭開序幕，希望將農業社會在地盛極一時的放鴿笭文化延續下去。

嘉義義竹與台南新營、鹽水、學甲地區特有的「放鴿笭」（放粉鳥笭）文化，是一種傳承百年的農閒民俗與社群對抗賽，活動利用鴿子歸巢本能，在鴿背綁上木製哨子（鴿笭），比賽誰的鴿子能載重飛回，結合了訓練、工藝、賭注與凝聚村落情感的特色，2014列為南市市定民俗，2017年起每年3至5月期間舉行放鴿笭活動。

市府文化局今上午在新營太子國中舉行記者會，安排學生帶來電音三太子表演，為文化季揭開充滿活力序幕。副市長姜淋煌、新營區長陳宏田、鹽水區長陳文琪、學甲區長張明寶、市議員蔡育輝、沈家鳳及當初爭取舉辦鴿笭季的台日文化友好交流基金會董事長李退之、南市府觀旅局前局長郭貞慧及多名里長也都出席。

文化局長黃雅玲表示，台南已成為全台鴿笭活動最為興盛地區，包括新營區6個、鹽水區13個、學甲區2個，共有21個庄頭、12組對抗賽，各部落競賽詳情資訊請上文化局官方網站「最新消息」及新營文化中心Facebook粉絲專頁查詢。

姜淋煌說，近年隨著產業結構轉變與人口外移，鴿笭活動面臨參與者與製作鴿笭技藝傳承者逐漸減少困境，加上去年丹娜絲颱風對溪北地區鴿舍造成衝擊，更讓這項民俗雪上加霜，市府更有責任持續投入資源，透過制度保存與活動推廣，讓「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」延續下去。

市議員蔡育輝也說，鄰近嘉義縣這幾年鴿笭文化辦的有聲有色，希望市府也能持續精進，他也指出，學甲區長張明寶及三慶里長郭壬貴等人積極推動可為借鏡。

郭壬貴表示，下月1日上午10時將在三慶里關懷據點辦理學甲區鴿笭活動，邀請各界來參與。

延續昔日農閒樂活，南市鴿笭文化季今正式啟動。記者謝進盛／攝影

延續昔日農閒樂活 南市鴿笭文化季今正式啟動。記者謝進盛／攝影

延續昔日農閒樂活，南市鴿笭文化季今正式啟動。記者謝進盛／攝影

延續昔日農閒樂活，南市鴿笭文化季今正式啟動。記者謝進盛／攝影