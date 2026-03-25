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輪椅族公共運輸困境搭高鐵等不到BRT轉乘 嘉義客運：可預約搭乘

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義客運現行BRT車輛皆為低底盤設計，並設有輪椅專用空間。圖／取自嘉義客運官網
嘉義客運現行BRT車輛皆為低底盤設計，並設有輪椅專用空間。圖／取自嘉義客運官網

嘉義市日前一場溫馨聚餐，揭開公共運輸困境。民眾黨提名東區議員參選人林昱孜日前參加身障協會活動，有名坐輪椅女子緊握她的手，情緒激動連聲道謝，感謝她為輕軌建設發聲。然而這句「謝謝」，背後卻藏段令人鼻酸經歷。

這名身障女子透露，自己嘗試搭乘BRT轉乘高鐵，卻接連遭司機以「車輛已滿」為由婉拒上車。1次、2次、3次等待落空，讓她忍不住問出心中最無奈的一句話，「那我到底要坐那一班？」這句話讓林昱孜聽了相當心疼，直言若是發生在家人身上，將難以承受。

林昱孜指出，談城市交通建設，往往聚焦觀光與經濟效益，但真正進步的公共運輸，應該讓每個人都能被接住。無論是長者或身障者，都應享有安心出門、規畫生活基本權利，「交通不只是便利，更是公平」。

對此，嘉義客運回應，現行BRT車輛皆為低底盤設計，並設有輪椅專用空間，司機不會拒載身障者。若出現等待，多半是車輛已滿載，或專用區被一般乘客占用，司機無法強制要求讓位，才會請乘客改搭下一班。建議身障者可事先透過客服預約電話05-2750895，保留輪椅空間，以提高搭乘成功率。

市府統計，嘉義高鐵站全年進出人次高達636萬，但BRT每日運量不到5000人次，難以負荷需求。加上目前BRT系統僅具備專用車道，缺乏車外收費、號誌優先等完整機制，只是「升級版公車」，無法有效提升運輸效率，中央應儘速兌現承諾建高鐵太保嘉義站與嘉義火車站之間輕軌。

輪椅 身障者 嘉義 高鐵

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