拚永續旅遊！台南國聖燈塔納「微笑南灣」計畫 將建沙洲郵便所

台灣本島極西點的台南七股區國聖燈塔獲納入中央「微笑南灣」計畫，將興建遊客借問中心、沙洲上的郵便所等，預計七月底前完成規畫案期末報告；昨天辦說明會及會勘，普遍獲民眾支持，在地民團建議，串聯當地文化和景觀提升旅遊價值。

觀光署副署長黃勢芳、雲嘉南風管處長徐振能表示，行政院二○二五年十一月核定「北回之巔旗艦計畫—微笑南灣ＩＮ台灣計畫」，預計投入百億元完成全台十大亮點，其中七股燈塔周邊生態資源豐富，獨特沙丘地景、潟湖、濕地等特色，都是發展永續旅遊最佳條件。

根據規畫，國聖燈塔將興建停車空間，以及水上木棧道來打造明確動線，最大工程是興建遊客借問中心、四大展館、極西郵便所；遊客借問中心以旅遊諮詢、導覽與洗手間等公共設施為主，展館則分為星之嶼、沙之舟、西之境與風之頂共四大在地主題特色；在沙洲上蓋的郵便所，適合與國聖燈塔一同拍照打卡，製造出時空膠囊的奇幻場景。

立委郭國文服務處昨在七股區公所辦理說明會，七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽發言說，希望能納入七股農漁產，打造低碳旅遊，並串聯當地文化和景觀，將生活、生產、生態結合，提升旅遊價值；七股南灣生態養殖場負責人王啟森建議，強化生態養殖概念推廣給更多遊客認識，「看的到，摸的到」讓遊客會再回來。

七股區長李佳隆認為，當前聯外道路寬度不足，地方希望能由目前不足六公尺拓寬為十二公尺。郭國文說，此計畫讓雲嘉南風管處四年有十三點三億元挹注，會向中央要求期程縮短至三年。