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雲林警勤每月最高加發3880元 福利升級刑事績效也亮眼
為提升基層警力士氣，保障執勤權益，雲林縣長張麗善宣布將全面落實警察勤務繁重加成政策，同步調高刑事人員加成，預計每名員警每月可增加2328元至3880元不等，刑事人員另加發1940元，並溯自115年3月1日生效。
張麗善表示，警察是維護社會穩定的重要力量，雲林近年產業發展與觀光活動增加，基層員警在交通疏導、治安維護及大型活動勤務上的負擔日益加重，縣府在中央核定加成標準後，已指示相關單位全力配合辦理，即使地方財源有限，仍優先照顧警察權益，讓員警能無後顧之憂投入勤務。
雲林縣警察局指出，除福利提升外，近年治安表現也有明顯成果。114年共破獲詐欺集團166團、970人，拘捕人數達415人，較前期大幅成長；115年掃蕩幫派涉詐案件，成績名列全國乙組第2名。今年2月詐欺財損較113年高點減少88.49%，每10萬人口受理件數及財損均為全國最低。
警方表示，今年3月5日更在「165打詐儀錶板」創下單日零受騙、零財損紀錄，整體破獲率也維持六都以外第一；另「打詐無極限」專案於去年獲健康城市創新獎肯定。
打擊毒品槍械犯罪方面，今年初已查獲毒品1萬7920公克，破獲民宿製毒工廠，查扣市值逾2000萬元毒品及原料，成功阻止逾4萬包毒咖啡流入市面；去年也獲全國肅槍專案乙組第一名。
警察局長黃富村表示，感謝縣府在財政資源的支持，讓同仁福利實質提升，對穩定警察士氣有正面助益。未來將持續改善辦公環境與汰換裝備，提升執勤安全與效率。
警察局強調，未來將持續結合地方資源與警政專業，強化治安維護作為，朝打造安全、宜居的生活環境邁進。
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