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台南農漁產品首度進軍英國食品展 搶攻歐洲市場商機

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南首度進軍參加英國國際食品飲料展，參展項目包含無刺虱目魚、各式鮮魚加工品、冷凍水果、冷凍果汁、蕎麥相關製品及台南各式特色果乾、蔬菜乾，品項琳瑯滿目。圖／南市府提供
台南首度進軍參加英國國際食品飲料展，參展項目包含無刺虱目魚、各式鮮魚加工品、冷凍水果、冷凍果汁、蕎麥相關製品及台南各式特色果乾、蔬菜乾，品項琳瑯滿目。圖／南市府提供

台南市政府為拓展優質農漁產品海外市場，30日至4月1日首度參加在英國倫敦舉辦的「英國國際食品飲料展」，今在永華市政中心舉行展前記者會，市府農業局也宣布將推廣無刺虱目魚、冷凍水果與果汁、蕎麥海苔、蔬果乾等多項產品進軍英國，搶攻歐洲市場商機。

農業局表示，台南擁有得天獨厚的自然環境與豐富農漁資源，產品品質深受市場肯定，近年來積極推動產業升級與國際行銷，透過參與國際展會與拓展外銷通路，持續提升農漁產品競爭力與能見度，此次參展象徵進軍歐洲市場的重要里程碑。

南市副市長葉澤山指出，市府團隊長期布局海外市場，從日本東京食品展到加拿大、荷蘭及新加坡等地皆有斬獲，近期更創下5億元訂單佳績，本次依歐洲消費市場需求調整展出品項，盼藉由國際專業展會平台，拓展更多合作機會。

農業局提到，英國國際食品飲料展為英國規模最大、最具影響力的食品展之一，匯聚全球品牌與通路商，今年設置「台南館」，以台灣意象融合在地文化與農業特色，展現多元風貌，並透過展示、試吃與商務媒合，提升產品曝光度。

農業局說，此次參展集結鮮饌國際、台南漁產運銷公司等多家業者，共同行銷台南特色農漁產品，未來將持續協助業者拓展國際市場，強化品牌行銷與通路布局，提升產業附加價值，讓台南優質農漁產品持續在國際舞台發光。

台南市政府30日起一連3天，攜手在地優質廠商前往英國倫敦，首度進軍參加英國國際食品飲料展，今舉辦展前記者會，宣示將搶攻歐洲市場商機。圖／南市府提供
台南市政府30日起一連3天，攜手在地優質廠商前往英國倫敦，首度進軍參加英國國際食品飲料展，今舉辦展前記者會，宣示將搶攻歐洲市場商機。圖／南市府提供

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