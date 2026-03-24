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雲林、南投旅遊結下「山盟」 兩縣長簽署爭取石壁為指定觀光區
雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華今天一起上草嶺，攜手簽署MOU將以靠近兩縣交界的「草嶺石壁森林療癒園區」，共同向觀光署申請為「指定觀光地區」，期望透過法定地位打造雲林草嶺、南投竹山，具備特色的森林療癒與山林旅遊據點，跨縣市合作帶動兩縣觀光。
雲林草嶺石壁緊鄰南投竹山、鹿谷，擁有優質森林環境與多樣化自然景觀，包含竹林、茶園與杉林並具有特殊地質地形，是中部地區重要的山林旅遊區域，尤其草嶺石壁近年隨著「雲嶺之丘」及「五元兩角」等景點的發展帶動人潮。
為進一步提升整體旅遊服務品質，兩縣決定攜手申請「草嶺石壁森林療癒園區」為「指定觀光地區」，以利爭取更多資源，投入公共建設升級化。
張麗善歡迎南投縣長許淑華帶領團隊到「草嶺石壁森林療癒園區」，她說，共同簽署合作意向書最重要的是希望能爭取「草嶺石壁森林療癒園區」成為指定觀光地區，藉以取得法定地位，以利山林防護與自然景觀的維護及資源整合。
張麗善說，未來會結合當地社區共同擬定園區的發展計畫，兩縣一旦簽署更會在共存、共榮、共好原則下，攜手發展山林旅遊廊帶，將雲林草嶺、石壁結合南投竹山、鹿谷，規畫各項遊程，成為台灣森林療癒的永續發展基地。
許淑華也指出，張縣長帶領雲林觀光大躍進，將草嶺石壁打造成重要的森林療癒基地，共同爭取列入指定觀光地區，擁有法源依據就可以訂定更多發展計畫，地方更加活絡。
許淑華強調，竹山、鹿谷的「竹文化」是南投重要產業之一，期待未來把兩縣的各種資源與打卡景點整合，提供給遊客不同的廊道軸線感受，她會加緊與雲林合作執行意向書契約內容，也希望透過中央的支持，提供更好的休閒旅遊服務品質。
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