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雲林土庫櫻花季首屆「春日研究所」開課 2公里浪漫櫻花盡情享受幸福
雲林土庫馬光國中前兩公里道路種滿羊蹄甲（印度櫻花），每年3月花季盛開，粉紅花海浪漫無比，發展成土庫知名的美麗花道，今年天氣適宜，櫻花已大爆開，土庫鎮公所將於本月28日起兩天舉辦賞櫻季，邀大家不必上山就可賞櫻，並品嘗風味獨特的老鎮小吃。
今天由副縣長謝淑亞、土庫公所機要秘書陳建佑、農會總幹事黃萬聰等人共同啟動今年櫻花季主題「春日研究所」，宣告2026土庫櫻花季將於本月28日登場，邀請各界見證春日花季的到來。
陳建佑指出，今年以「春日研究所」為主題，邀大家一起巧扮研究員來研究土庫的春天，除了「花花研究室」，更有土庫飲食研究室、土庫記憶研究室等各式各樣的研究室，讓民眾除了賞花，更深入了解土庫的風情特色，且特別規畫「夜櫻光影研究室」透過燈光設計點亮花道，打造迷人的夜櫻景致。
當天現場有粉色穿搭贈禮、經典童玩、童趣氣墊樂園、手作體驗及春日寫生比賽，並有春日市集，賞花之餘品嘗在地美食，感受最熱鬧花季市集。
謝淑亞說，馬光國中前約2公里道路，種滿上千棵羊蹄甲，樹齡都已有40年以上，每年3、4月花期開滿粉紅色花朵，一眼望去粉紅花海，美不勝收，讓民眾賞花不必跑到山區，一樣享受浪漫和幸福。
近日氣候溫和，花期提前大爆開，花況極佳，花季可延續到清明節過後是賞櫻最佳時機。
土庫鎮長陳特凱感謝崙內社區志工長年辛苦照顧社區環境和花木，才能讓大家擁有美好的賞花環境，土庫櫻花季邁入第18年，每年賞花蔚為春遊特色，歡迎大家來土庫賞花，暢遊土庫老鎮，品嘗小吃，保證不虛此行。
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