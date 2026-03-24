台南永康南灣公設民營托嬰中心開幕 月費僅9000元

台南市政府社會局在永康區多功能活動中心設置南灣公設民營托嬰中心，今正式啟用，預計可收托 20 名滿2足月至未滿2歲嬰幼兒，委由嘉南藥理大學經營管理，每名幼童每月托育費用僅9000元，希望打造更友善托育環境。

台南市長黃偉哲主持啟用儀式，他說，任內已規劃建置公共托育機構由1處至49處，全數完工後預計可提供逾1500位未滿2歲嬰幼兒日間托育服務，南灣公托為本市第18處，也是永康區第3處公共托育機構，為回應永康區育兒家庭托育需求，市府已規劃運用永康區公有空間或社會住宅再建置4處公設民營托嬰中心，提升本地托育量能及親子支持服務。

黃指出，為落實「支持家庭、安心生養」的市政目標，台南市已建構從0至2歲托嬰、2歲幼兒園專班，到3至5歲銜接國民義務教育的完整成長體系，目前南市公設民營托嬰中心總計約可接納300多位嬰幼兒，若結合民營托育及到宅服務能量，將能大幅減輕父母養育負擔。

社會局長郭乃文說，南灣公設民營托嬰中心可收托20名滿 2 足月至未滿2歲嬰幼兒，每名幼童每月托育費用僅9000元。為持續提升服務量能，今年度市府已規劃於白河、麻豆、新市、善化、安南及北區（2 處）再陸續啟用7處公設民營托嬰中心，全數完工後全市公設民營托嬰中心預計可達 49 處。

為完善本市托育網絡，市府除持續建置硬體機構，亦開辦定點及夜間臨托、到宅育兒指導、到宅坐月子媒合平台及居家安胎等多元服務。相關資訊可上「台南市育兒資源網」查詢，或洽社會局兒童福利科（06）2959122。

台南永康南灣公設民營托嬰中心今開幕，每名托育月費僅9000元，希望打造友善托育環境。記者謝進盛／翻攝