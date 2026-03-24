台61線新設布袋新塭交流道 投入3.64億拚2028年完工

嘉義縣布袋及義竹地區長期仰賴縣道163線作為主要聯外道路，但距離台61線既有交流道約4至5公里，交通便利性不足。交通部公路局南區公路新建工程分局近日舉辦地方說明會，宣布將投入3.64億元於新塭地區增設交流道，預定3月31日開工，2028年3月完工，盼改善交通瓶頸。

交通部公路局南區公路新建工程分局表示，新塭與義竹地區聯外交通長期受限，經中央與地方多年研議後推動本案，新設新塭交流道工程位於台61線276K+500至278K+500處，完工後可縮短進出台61線行車時間，工程已於去年11月21日完成決標，由永䥶營造公司承攬施工。

嘉義縣政府建設處指出，目前正積極辦理用地取得作業，用地範圍包含私有土地18筆及公有土地17筆，用地協議價購已於去年12月11日完成，私有土地部分所有權人同意價購並陸續簽約，公有土地撥用作業亦送交相關機關審查，跨機關協力推動，以利工程順利推進。

立委蔡易餘表示，布袋近年發展多元觀光，包括高跟鞋教堂、好美里3D彩繪村及布袋觀光漁市等景點，吸引大量遊客，交流道完工後將有助串聯區域路網，促進雲嘉南觀光與地方經濟發展，施工期間將配合交通維持措施，提醒用路人減速慢行，確保行車安全。

台61線將新設布袋新塭交流道，公路局預計投入3.64億，力拚2028年完工。示意圖／公路局提供