快訊

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

聽新聞
0:00 / 0:00

台61線新設布袋新塭交流道 投入3.64億拚2028年完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台61線將新設布袋新塭交流道，公路局預計投入3.64億，力拚2028年完工。示意圖／公路局提供
台61線將新設布袋新塭交流道，公路局預計投入3.64億，力拚2028年完工。示意圖／公路局提供

嘉義縣布袋及義竹地區長期仰賴縣道163線作為主要聯外道路，但距離台61線既有交流道約4至5公里，交通便利性不足。交通部公路局南區公路新建工程分局近日舉辦地方說明會，宣布將投入3.64億元於新塭地區增設交流道，預定3月31日開工，2028年3月完工，盼改善交通瓶頸。

交通部公路局南區公路新建工程分局表示，新塭與義竹地區聯外交通長期受限，經中央與地方多年研議後推動本案，新設新塭交流道工程位於台61線276K+500至278K+500處，完工後可縮短進出台61線行車時間，工程已於去年11月21日完成決標，由永䥶營造公司承攬施工。

嘉義縣政府建設處指出，目前正積極辦理用地取得作業，用地範圍包含私有土地18筆及公有土地17筆，用地協議價購已於去年12月11日完成，私有土地部分所有權人同意價購並陸續簽約，公有土地撥用作業亦送交相關機關審查，跨機關協力推動，以利工程順利推進。

立委蔡易餘表示，布袋近年發展多元觀光，包括高跟鞋教堂、好美里3D彩繪村及布袋觀光漁市等景點，吸引大量遊客，交流道完工後將有助串聯區域路網，促進雲嘉南觀光與地方經濟發展，施工期間將配合交通維持措施，提醒用路人減速慢行，確保行車安全。

台61線將新設布袋新塭交流道，公路局預計投入3.64億，力拚2028年完工。示意圖／公路局提供
台61線將新設布袋新塭交流道，公路局預計投入3.64億，力拚2028年完工。示意圖／公路局提供

台61線將新設布袋新塭交流道，公路局預計投入3.64億，力拚2028年完工。示意圖／公路局提供
台61線將新設布袋新塭交流道，公路局預計投入3.64億，力拚2028年完工。示意圖／公路局提供

蔡易餘 經濟發展

延伸閱讀

解決塞車 台62線延伸萬里 環評8月送審

台61線布袋新塭地區增設交流道 3/31開工

百公尺距離須繞路近4公里 雲嘉要道「善謹橋」斷逾1年終等到改建

新北105市道闢高架段 傳禁行機車 民代：機車族難認同

相關新聞

北港鎮立幼兒園工程廠商落跑 公所1億餘元重新發包今復工

歷經10年一波三折好不易去年斥資1.4億餘元發包動工的雲林縣北港鎮立幼兒園，預定去年6月完工，不料工程進行一半，驚傳廠商違約落跑，工程全面停擺，北港鎮公所緊急循法律途徑訴訟解約，並以約1億餘元重新發包，昨天簡單祈安儀式後今天正式復工，預定今年底前完工。

雲林虎尾全民運動館5月試營運 體適能每小時50元長者享優惠

雲林縣虎尾鎮公所原有鎮立網球場改建成為「全民運動館」，最近完工但一直未啟用，引起地方關切。鎮公所表示，工程已全部完工，將委由專業團隊營運，預計5月開始試營運，體適能中心每小時50元，65歲以上享有優惠價，並推出公益回饋時段，將提供民眾舒適的運動空間。

台南永康南灣公設民營托嬰中心開幕 月費僅9000元

台南市政府社會局在永康區多功能活動中心設置南灣公設民營托嬰中心，今正式啟用，預計可收托 20 名滿2足月至未滿2歲嬰幼兒，委由嘉南藥理大學經營管理，每名幼童每月托育費用僅9000元，希望打造更友善托育環境。

台61線新設布袋新塭交流道 投入3.64億拚2028年完工

嘉義縣布袋及義竹地區長期仰賴縣道163線作為主要聯外道路，但距離台61線既有交流道約4至5公里，交通便利性不足。交通部公路局南區公路新建工程分局近日舉辦地方說明會，宣布將投入3.64億元於新塭地區增設交流道，預定3月31日開工，2028年3月完工，盼改善交通瓶頸。

影／贏過台北、台中！南投4月起全面補助長者健保費 還不排富

南投縣17年前率全國之先，全面實施國中小免費營養午餐；縣府今再宣布，自4月起補助全縣65歲以上長者及55歲以上原住民健保費，每人每月上限826元，且有別於台中、台北等有高齡、排富等限制，南投不排富，且當月設籍即生效。

台灣本島極西燈塔變身 七股燈塔將興建四大展區拚觀光

台灣本島極西燈塔變身；台南七股（國聖）燈塔將興建四大展區，預計今年7月底前完成期末報告，預計在通過預算後3年時間打造，未來將有番新風貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。