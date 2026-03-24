影／贏過台北、台中！南投4月起全面補助長者健保費 還不排富

南投縣17年前率全國之先，全面實施國中小免費營養午餐；縣府今再宣布，自4月起補助全縣65歲以上長者及55歲以上原住民健保費，每人每月上限826元，且有別於台中、台北等有高齡、排富等限制，南投不排富，且當月設籍即生效。

南投縣政府今於縣府一樓大廳舉辦「南投縣老人全民健保保險費自付額補助開辦記者會」，宣布縣府自4月1日起全面補助設籍南投縣，年滿65歲以上長者及年滿55歲以上原住民，突破現行制度限制，落實高齡友善城市的政策承諾。

副縣長王瑞德指出，南投縣財政不比六都，但17年前率先全面開辦國中小免費營養午餐，如今更是全面補助老人健保自付額，不單是今年統籌分配款獲挹注，且去年已清償縣債，最主要是因為鄉下地方更需要政府照顧，必須擴大社福政策。

縣府考量南投已邁入超高齡社會，長者在醫療照護支出壓力逐年增加，為減輕其經濟負擔，落實原先即規畫的健保自付額補助，且有別於台中、台北等縣市有須80歲、排富或符合設籍年限等限制，「南投縣不排富、免申請、當月設籍即生效」。

王瑞德說，為了便民且確保健保費補助款項核撥順利，縣府與衛福部中央健康保險署、地方公所建立跨機關合作機制，直接完成資料勾稽比對、補助撥付等工作，讓每位符合資格的長者能自動納入補助範圍，避免因行政程序繁雜措施福利資源。

縣府表示，南投縣老人全民健保費自付額補助4月上路後，每人每月補助上限826元，預估逾10萬名長輩受惠，每年所需經費約10億元，後續依照執行情形定期檢討與追蹤，必要時調整政策內容，以確保補助制度能長期運作、發揮效益。

南投縣今宣布4月起補助65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費，不排富、免申請、無設籍年限限制。記者賴香珊／攝影

南投副縣長王瑞德（左）告知長輩4月起補助健保費自付額，老人家們開心拍手。記者賴香珊／攝影

南投縣今宣布4月起補助65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費，不排富、免申請、無設籍年限限制。記者賴香珊／攝影