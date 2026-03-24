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台灣本島極西燈塔變身 七股燈塔將興建四大展區拚觀光

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
位於頂頭額沙洲的七股燈塔是台灣本島的極西點燈塔，高32.7公尺，因緊鄰壯觀的沙丘地貌，常被遊客稱為「台版撒哈拉沙漠」。記者謝進盛／攝影
位於頂頭額沙洲的七股燈塔是台灣本島的極西點燈塔，高32.7公尺，因緊鄰壯觀的沙丘地貌，常被遊客稱為「台版撒哈拉沙漠」。記者謝進盛／攝影

台灣本島極西燈塔變身；台南七股（國聖）燈塔將興建四大展區，預計今年7月底前完成期末報告，預計在通過預算後3年時間打造，未來將有番新風貌。

位於頂頭額沙洲的七股燈塔是台灣本島的極西點燈塔，高32.7公尺，因緊鄰壯觀的沙丘地貌，常被遊客稱為「台版撒哈拉沙漠」，立委郭國文自2021年起，不斷爭取燈塔改建與設施擴充，今年爭取到極西點納入行政院「微笑南灣」計畫，雲嘉南風管處4年有13.3億挹注，預計在分布在北門、七股、將軍等4處景點、鹽業產業、燈塔景觀強化。

針對七股燈塔部分，郭國文服務處今上午在七股公所辦理說明會，觀光署副署長黃勢芳、雲嘉南風管處長徐振能、台江國家公園管理處處長陳俊山、南市府觀旅局副局長鄭道立、七股區長李佳隆及多名里長出席，希望讓地方想法可納入擴建規畫中，會後一行人還前往現場勘查。

黃勢芳、徐振能表示，行政院2025年11月核定「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣IN台灣計畫」，預計投入百億完成全台10大亮點計畫，七股燈塔周邊生態資源非常豐富，獨特沙丘地景、潟湖、濕地等特色，都是發展永續旅遊最佳條件。

未來除興建停車空間，以及水上木棧道來打造明確動線讓遊客可以但探索沙洲外，最大工程就是興建遊客借問中心、四大展館、以及極西郵便所。

而遊客借問中心將以旅遊諮詢、導覽與洗手間等公共設施為主，展館則分為星之嶼、沙之舟、西之境與風之頂等四大在地特色作為主題，打造結合觀賞與簡介之環境供旅客參觀與休憩。除此之外，也將在沙洲上興建一處郵便所，適合與國聖燈塔一同拍照打卡，製造出時空膠囊的奇幻場景。預計今年6至7月間會完成規畫案期末報告。

七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽發言時強調旅遊體感、深度旅遊重要性，希望能納入七股農漁產，打造低碳旅遊，他建議將當地文化和景觀串聯起來，將生活、生產、生態結合，以提升旅遊價值。

七股南灣生態養殖場負責人王啟森肯定雲嘉南風管處多年來用心，他建議能強化生態養殖概念推廣給更多遊客認識，透過體驗，「看的到，摸的到」，讓遊客會再回來。

七股區長李佳容則認為，當前聯外道路寬度不足，地方都建議希望能由目前不足6米，拓寬為12米，解決未來交通問題。

郭國文指出，七股國聖燈塔具有全台獨特漂沙地質景觀，不管是白天還是夜晚觀夜景都相當適合。周遭還有七股鹽山、黑面琵鷺保護區、以及氣象塔等景點可串聯，讓七股扮演「第七區」角色，人流可從過度壅擠舊府城，逐漸往溪北地區移動。

他說，微笑南灣計畫讓雲嘉南風管處4年有13.3億挹注。他會向中央要求縮短至3年，不過相關預算是新興計畫，目前總預算卡關，須先由立法院通過總預算才行。

位於頂頭額沙洲的七股燈塔是台灣本島的極西點燈塔，高32.7公尺，因緊鄰壯觀的沙丘地貌，常被遊客稱為「台版撒哈拉沙漠」。記者謝進盛／攝影
位於頂頭額沙洲的七股燈塔是台灣本島的極西點燈塔，高32.7公尺，因緊鄰壯觀的沙丘地貌，常被遊客稱為「台版撒哈拉沙漠」。記者謝進盛／攝影

七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽。記者謝進盛／攝影
七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽。記者謝進盛／攝影

立委郭國文服務處今舉行七股燈塔地方說明會，會後至現場勘查，郭國文（中）詢問簡報內容。記者謝進盛／攝影
立委郭國文服務處今舉行七股燈塔地方說明會，會後至現場勘查，郭國文（中）詢問簡報內容。記者謝進盛／攝影

位於頂頭額沙洲的七股燈塔是台灣本島的極西點燈塔，高32.7公尺，因緊鄰壯觀的沙丘地貌，常被遊客稱為「台版撒哈拉沙漠」。記者謝進盛／攝影
位於頂頭額沙洲的七股燈塔是台灣本島的極西點燈塔，高32.7公尺，因緊鄰壯觀的沙丘地貌，常被遊客稱為「台版撒哈拉沙漠」。記者謝進盛／攝影

七股南灣生態養殖場負責人王啟森。記者謝進盛／攝影
七股南灣生態養殖場負責人王啟森。記者謝進盛／攝影

台灣本島極西燈塔將變身，台南七股燈塔將興建四大展區。記者謝進盛／攝影
台灣本島極西燈塔將變身，台南七股燈塔將興建四大展區。記者謝進盛／攝影

郭國文服務處今在七股公所辦理說明會，一行人會後前往燈塔現勘。記者謝進盛／攝影
郭國文服務處今在七股公所辦理說明會，一行人會後前往燈塔現勘。記者謝進盛／攝影

觀光署 郭國文

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