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嘉縣重拳出擊查處547件違規廣告 裁罰逾2千萬強化監測守護消費環境

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局提醒民眾，食品並非藥品，面對宣稱具備神奇功效的廣告話術應提高警覺，避免受騙上當。圖／嘉義縣衛生局提供
嘉義縣衛生局提醒民眾，食品並非藥品，面對宣稱具備神奇功效的廣告話術應提高警覺，避免受騙上當。圖／嘉義縣衛生局提供

嘉義縣衛生局2025年度針對違規廣告強化監測與查核，共計查獲547件違規案件，裁罰總金額達2125萬元。統計顯示，違規管道以電視媒體443件最多，占比約81%，其次為網路69件及電台34件。衛生局長趙紋華表示，民眾面對宣稱快速見效、根治疾病或具神奇療效的誇大廣告內容時，切勿輕信，若身體不適應盡速就醫，以免延誤治療時機。

隨著網路購物與社群行銷蓬勃發展，部分業者為吸引消費者，刊播誇大不實內容。在去年度違規案件中，以食品類371件居首，約占68%，其次為化粧品152件。違規內容分析顯示，常見訴求包含皮膚美容156件、血液循環49件、與事實不符或無證據佐證48件、提升免疫力40件及減重瘦身34件，另涉及骨骼肌肉、神經系統與消化功能等療效宣稱。

衛生局指出，食品僅供營養補充，並不具備治療疾病功能，而化粧品以清潔保養為主，依法不得宣稱療效。廣告用語若涉及誇大或暗示醫療效能，極易誤導消費大眾。業者應落實自主管理，避免因刊播違規廣告而觸法受罰。

為守護大眾健康，衛生局將持續強化跨平台監測機制，並加強稽查力道。趙紋華呼籲業者守法，並鼓勵民眾勇於檢舉違規案件，共同維護安全且健康的消費環境。

衛生局彙整常見違規廣告詞句，提醒消費者遵循「停、看、聽」原則，切勿輕信誇大不實或涉及醫療效能的產品資訊。圖／嘉義縣衛生局提供
衛生局彙整常見違規廣告詞句，提醒消費者遵循「停、看、聽」原則，切勿輕信誇大不實或涉及醫療效能的產品資訊。圖／嘉義縣衛生局提供

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