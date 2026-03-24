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風神寶寶3月28日現身嘉市中央廣場 戶外歌仔戲「火焰山」邀親子同樂

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
風神寶寶劇團歌仔戲「火焰山」劇照。圖／嘉義市政府提供
風神寶寶劇團歌仔戲「火焰山」劇照。圖／嘉義市政府提供

風神寶寶兒童劇團將在嘉義市東區中央廣場帶來經典作品「火焰山」，以熱鬧活潑的兒童歌仔戲，邀請大小朋友走進充滿想像力的戲曲世界。市長黃敏惠表示，去年9月室內演出獲得熱烈迴響，今年再次邀請風神寶寶來嘉義演出，並將舞台搬到戶外，讓表演藝術走入城市公共空間，透過開放式場域讓更多家庭輕鬆參與，在歡笑中感受傳統戲曲魅力。

文化局長謝育哲表示，透過多元優質藝文活動，持續推動文化藝術融入市民日常，並以親子戲劇作為文化啟蒙媒介，讓文化向下扎根，邀請市民攜家帶眷前往中央廣場，在春夜共享溫馨藝文時光。

2012年成立的風神寶寶兒童劇團，是台灣首個以傳統戲劇與本土文化說故事的兒童劇團。劇團以歌仔戲為核心，結合現代舞台表演與兒童劇元素，將本土文化轉化為淺顯易懂、寓教於樂的內容。這次演出的「火焰山」將於3月28日晚上7時開演，內容改編自經典名著「西遊記」，由風神寶寶帶領觀眾展開奇幻冒險，與孫悟空、唐三藏等角色在炙熱火焰山世界展開挑戰。

現場將透過鮮明生動的角色造型、熱鬧的歌仔戲曲調與節奏明快的舞台演出，讓觀眾在歡笑中體驗劇場魅力，並從中感受友情、勇氣與團隊合作的精神，讓孩子在愉快過程中自然親近傳統藝術。

風神寶寶劇團歌仔戲「火焰山」劇照。圖／嘉義市政府提供
風神寶寶劇團歌仔戲「火焰山」劇照。圖／嘉義市政府提供

風神寶寶劇團歌仔戲「火焰山」劇照。圖／嘉義市政府提供
風神寶寶劇團歌仔戲「火焰山」劇照。圖／嘉義市政府提供

風神寶寶劇團歌仔戲「火焰山」劇照。圖／嘉義市政府提供
風神寶寶劇團歌仔戲「火焰山」劇照。圖／嘉義市政府提供

傳統戲曲 表演藝術 黃敏惠

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