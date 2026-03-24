聯手打造黃金救命鏈 嘉基去年救護車送醫心梗患者救治率達100%

急性心肌梗塞的搶救每一分鐘都可能決定生死。嘉義基督教醫院係嘉義市唯一重度急救責任醫院具備全天候緊急心導管處置能力，今日發布2025年透過雲端預警系統打造的「黃金救命鏈」亮眼成績，成功將15名急性心肌梗塞患者全數救回，救治率達到極為罕見的100% 。

這項指標性成績歸功於區域緊急醫療聯防體系的無縫接軌。嘉基副院長林明憲表示，急性心肌梗塞是高致死率的心血管急症，從症狀發生到血管打通，每延誤1分鐘，猝死風險便隨之增加。透過院前預警系統，醫院將傳統「病人等醫療團隊」的流程轉化為「醫療團隊等病人」，大幅提前救治時程。目前已有個案從進入急診到送進心導管室，僅花費短短17分鐘。

嘉義市消防局副局長李宗儒表示，消防救護人員是「救命鏈」的第一環。嘉義市自2019年7月起，13輛第一線救護車已全面配備12導程心電圖設備與雲端傳輸系統，普及率達100% 。救護員在車上即能完成檢查並將資訊回傳雲端，讓醫院端提前備戰，形成院前與院內的即時接軌。

心臟血管科醫師李冠穎表示，心導管手術是目前治療急性心肌梗塞最有效的方式之一，透過微創技術打通阻塞的冠狀動脈並置放支架。心肌梗塞好發年齡約在50至60歲，但近年已有年輕化趨勢，抽菸、高油高鹽飲食、熬夜及高工作壓力都是風險因子。常見症狀包括胸悶、持續數分鐘以上的胸痛、呼吸困難及冷汗等，若出現疑似症狀應立即撥打119，切勿自行就醫而延誤黃金時間。

急診醫學部醫師黃漢群指出，「時間就是心臟」，心臟血管一旦堵塞，隨時間流逝，心肌功能會持續惡化，不僅死亡率攀升，癒後效果也會變差，因此院方必須與時間賽跑，在最短時間內完成救治。過去的醫療模式多是「人在等機器」，患者不舒服撥打119，送醫後還需經過掛號、檢傷分類、心電圖檢查及會診心臟科，流程極為耗時。現在透過醫消合作，患者在救護車上施作12導程心電圖後，資訊即同步傳送到院方的通訊群組，讓醫療團隊在患者抵達前就能掌握病況、啟動應變。

這種「醫院等病人」的模式，讓救治速度大幅提升。黃漢群舉例，目前最快的一例，患者從發生心肌梗塞到抵達醫院約10分鐘，而院方接手後，從踏進醫院到打通心導管僅花費17分鐘，速度快到「病床都還沒躺熱」。這套系統有賴嘉義市消防局弟兄在第一線的熱情投入與精準執行，醫消強強聯手，才能共同守護市民健康。

林明憲說，2025年嘉基成功辨識的15名救護車送醫個案，全數是在院前即啟動預警機制並成功救回。相較之下，同年另有45名自行到院的患者，雖整體救治率仍有98%以上，但救治過程的風險相對較高。未來將持續深化與消防單位合作，結合科技與醫療專業守住更多生命 。

急診醫學部醫師黃漢群說明，透過雲端預警系統打造的「黃金救命鏈」。記者李宗祐／攝影