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北港鎮立幼兒園工程廠商落跑 公所1億餘元重新發包今復工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
去年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取善後補救，今天終得復工。記者蔡維斌／攝影
去年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取善後補救，今天終得復工。記者蔡維斌／攝影

歷經10年一波三折好不易去年斥資1.4億餘元發包動工的雲林縣北港鎮立幼兒園，預定去年6月完工，不料工程進行一半，驚傳廠商違約落跑，工程全面停擺，北港鎮公所緊急循法律途徑訴訟解約，並以約1億餘元重新發包，昨天簡單祈安儀式後今天正式復工，預定今年底前完工。

位於北港建國國中對面的舊果菜市場完成遷移後，近兩千坪用地提供建造北港鎮立幼兒園，歷經10年規畫爭取，多次流標，好不容易於2024年元月以1億4105萬元發包動工，將打造一座現代化綠建築幼兒園，預定去年6月完工招生13班，容納360名幼童。

不料，工程施工約53%，承攬的金泰翔營造與水電公司，傳出財務困難，去年4月間無預警逕將工區人員全面撤離，公所一度協調不成，最後廠商落跑工程被迫停擺。

公所隨即進行工程保全與後續盤點，1.4億元的工程已支付約5千3百餘萬元工程款，佔總工程經費37.52％，由於這座北港最大的幼兒園工程被迫停工，地方極度關切，更擔心變成爛尾樓。

為讓工程得以早日復工，鎮公所積極爭取並多次召開協調會，鎮長蕭美文指出，公所依契約於去年5月29日和原廠商終止契約，並辦理工程結算及清算作業，研議後續工程推動方案。

她說，在完成相關行政程序後，重新檢討工程內容與預算配置，並依市場行情調整工程執行方式，重新辦理招標，最後以1億570萬元由祥兆營造與新生水電得標，二期工程終在昨天完成上香祈安儀式後今天正式復工，預定8個月完工，可望趕在今年底前完成。屆時先將現有舊幼兒園180多名幼童遷至新園區就學。

蕭美文強調，幼兒園新建工程歷經停工與重新發包的挑戰，在各界關心與支持下終得復工，公所將持續嚴格督導工程品質與施工進度，確保工程如期如質完成，打造一座安全與環境品質俱佳的幼兒園，讓孩子安心學習、快樂成長。

去年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急善後補救，昨天舉行祈安儀式，今天終能正式復工。記者蔡維斌／攝影
去年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急善後補救，昨天舉行祈安儀式，今天終能正式復工。記者蔡維斌／攝影

去年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急善後補救，昨天舉行祈安儀式，今天終能正式復工。記者蔡維斌／攝影
去年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急善後補救，昨天舉行祈安儀式，今天終能正式復工。記者蔡維斌／攝影

去年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急善後補救，昨天舉行祈安儀式，今天終能正式復工。記者蔡維斌／翻攝
去年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急善後補救，昨天舉行祈安儀式，今天終能正式復工。記者蔡維斌／翻攝

去年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急善後補救，今天終能復工。記者蔡維斌／攝影
去年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急善後補救，今天終能復工。記者蔡維斌／攝影

北港 幼兒園

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