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雲林虎尾全民運動館5月試營運 體適能每小時50元長者享優惠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾運動館已完工多時卻一直未開放，引起關切，公所表示已委外經營，預計今年5月試營運。記者蔡維斌／攝影
虎尾運動館已完工多時卻一直未開放，引起關切，公所表示已委外經營，預計今年5月試營運。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮公所原有鎮立網球場改建成為「全民運動館」，最近完工但一直未啟用，引起地方關切。鎮公所表示，工程已全部完工，將委由專業團隊營運，預計5月開始試營運，體適能中心每小時50元，65歲以上享有優惠價，並推出公益回饋時段，將提供民眾舒適的運動空間。

位於虎尾體育場旁的全民運動館，透過中央補助1億元、縣府補助5000萬、公所自籌7000萬元於2022年動工，將舊有網球場拆除新建成一座現代化的綜合式運動場館，地上3樓建築物，占地近800坪，設有體適能中心、舞蹈、瑜珈、TRX懸吊式阻抗訓練教室等，是繼斗六國民運動中心後，雲林第二座官方大型運動館。

鎮長林嘉弘表示，館內外工程均已完工，最近發包將委外經營，由舞動陽光公司負責營運，該公司目前也經營多處公共運動場館，經驗豐富，該公司已陸續將相關運動器材進場，預計5月將試營運一周，民眾可免費體驗。

營運公司執行長郭瑞龍表示，體適能中心將有百台以上各式器材供健身使用，每小時只收費50元，65歲以上敬老優惠價30元，包月卡950元、季卡2700元、年卡1萬元，也有羽球、籃球場，另將引進器械皮拉提斯、飛輪、高空瑜伽等課程，試營運期間課程可享8折、健身房月、季卡75折優惠。

郭瑞龍表示，場館公益時段每天上午8至10點，65歲以上長者、55歲以上原住民可憑證免費進入健身房及球場，周一至五下午2至4點也是公益時段，另外每年至少辦一次500人次以上的免費公益課程，未來也可能規畫鎮內各里免費周作為公益回饋。

外觀以虎紋為意象的虎尾運動館已完工多時卻一直未開放，引起關切，公所表示已委外經營，預計今年5月試營運。記者蔡維斌／攝影
外觀以虎紋為意象的虎尾運動館已完工多時卻一直未開放，引起關切，公所表示已委外經營，預計今年5月試營運。記者蔡維斌／攝影

林嘉弘 公益

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