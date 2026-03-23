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善謹橋斷裂 明拆除改建新橋
連結雲林縣斗南鎮石龜里與嘉義縣大林鎮三角里、橫跨石龜溪的善謹橋，前年受凱米颱風與豪雨重創，部分橋體斷裂封閉至今，嚴重影響兩地通行，縣府已規畫斥資九九八○萬元改建新橋，預計明天拆除舊橋，力拚明年六月前新橋通車，恢復交通動線。
善謹橋原長八一．五公尺、寬六．五公尺，縣府規畫以鋼構橋方式重建，新橋不含引道長約一○二公尺、寬八公尺，通行條件將較現況大幅提升。
善謹橋由嘉邑行善團興建，二○二四年七月颱風、豪雨接連侵襲，造成橋梁結構受損、部分斷裂，經鑑定列為Ｕ四等級危險橋梁，斗南鎮公所隨即公告封閉確保安全。
斗南鎮長沈暉勛說，善謹橋使用多年，不僅是斗南與大林之間居民日常通行要道，亦有不少跨縣市通勤族使用，周邊農民種植的烏殼綠竹筍也仰賴此橋運輸，封橋後，原本不到百公尺的路程須繞行三、四公里，對交通與農產運送影響甚鉅，地方盼望重建已久。
雲縣交通工務局長汪令堯表示，善謹橋橋齡老舊，且不符現行防洪標準，加上結構受損存在安全疑慮，縣府在災後即啟動規畫設計，並向中央爭取經費，納入公共工程委員會災後復建計畫，全案總經費九九八○萬元，其中中央補助七七七三萬元，本月已完成工程決標，廿五日展開拆除作業，後續銜接新建工程，預計五月前動工，工期約一年。
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