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台南三井二期開幕熱潮 交通瀕超載

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南歸仁區高鐵站旁邊三井Outlet二期商場上周起營運，首個周末湧進大量人車，周邊塞車、大排長龍要駛入商場停車場。記者林伯驊／攝影
台南歸仁區高鐵站旁邊三井Outlet二期商場上周起營運，首個周末湧進大量人車，周邊塞車、大排長龍要駛入商場停車場。記者林伯驊／攝影

台南歸仁高鐵特定區也是行政院大南方新矽谷計畫核心的沙崙綠能科學城，三井Outlet商場二期開幕首個周末塞爆，出現車輛違停等亂象，居民憂心此區正蓋醫院、開發南科四期等諸多建設，進駐人口勢必更多，交通面臨超載。

南市府交通局智慧交安科長黃柏彰表示，三井二期開幕前就預先規畫停車空間，除了場館本身停車場，外面另供給四個特約停車場，停車空間是足夠的，遊客不應違停；轄區歸仁警分局長巫建德說，警方近日努力疏導交通，有居民稱很多人亂停車，但如果停在「道路以外」就不歸警方管轄，須向相關單位反映。

三井Outlet商場二期新增日本連鎖超市、日本平價兒童用品店等五十間店鋪，話題十足，上周開始營運就吸人潮，周末更是熱鬧，開始營業前就出現許多車輛排隊要駛入停車場，警方有協助疏導，尖峰時段仍出現排隊車陣，當地人開車下八六快速道路的交流道，返家時間也變長。

許多遊客更到周邊住宅區找車位，周末時路邊車格停滿，民營停車場雖有少量空位，但許多汽、機車駛入還未開發的「產專區」空地，以及停放人行道上。

「沒看過社區附近停這麼滿！」搬到三井附近一年多的居民說，樂見生活機能提升，但光二期就讓停車幾乎滿載、路上車速緩慢，此區持續增加新建案、社宅，政府還挹注包括成大醫院、南科四期、火箭研發基地等開發案，常駐人口勢必愈來愈多，再加上觀光、搭車流動人潮，以現有道路規畫，類似南科的上下班塞車夢魘不是不可能發生，相關單位必須正視。

停車場 成大醫院 台南 三井Outlet

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