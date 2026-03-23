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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

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吸引人口 柳科三期生活機能待加強

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

台南柳營科技工業區第三期最快明年動工，引進正夯的機器人產業，未來園區總就業人口可望破萬人，但三期基地附近生活機能明顯不足，議員及地方均建議，宜未雨綢繆強化，才能吸引高科技人口落腳、打造產業聚落；市府回應，會視需求開發土地。

南市府表示，已盤點附近產業用地、住宅用地及商業用地，未來人口達到一定數量時，視需求及相關計畫，向中央申請農業用地變更，而目前也盤點柳科三期附近交通網絡，對於以後可能帶來大量運輸需求，將鐵路運輸等效益比納入評估。

柳科三期基地位於國道三號柳營交流道西側約三公里，北鄰義士路，緊鄰現有柳科園區，總面積約八七．五二公頃，百分之九十八為台糖土地，可設廠用地約五二．六二公頃，目前可行性規畫已通過，正進行環評及開發計畫初審，預定明年動工及招商引資，引進智慧機器人、無人載具、精密機械、金屬製品製造等，二〇三三年完成開發及進駐。

而柳科園區一、二期現有就業人口約七千人，三期預計引進三千人，未來就業人口將破萬人，且預定引進正夯的機器人產業，更被外界視為南市溪北地區少見的重大建設，地方盼帶動大新營地區相關產業發展，挹注新活力。

不過基地位處柳營郊區，附近生活機能明顯不足，能否吸引高科技人口進駐，也讓地方憂心忡忡。

「希望市府未雨綢繆，強化大新營地區商業、教育機能」市議員蔡育輝說，近年來南科湧入大量就業人口，但是生活機能不足，被不少高科技族群詬病，寧願通勤府城市區，不願落腳「在地」善化、新市，就是最明顯例子，市府應記取教訓，要有前瞻性作為，才能有效吸引外來就業人口落腳。

市議員王宣貿也表示，市府應該超前部署，重新檢討柳科周邊土地使用分區，將產業發展潛力區域從農業發展區中釋出，保留產業彈性與發展腹地。

在柳科附近小腳腿聚落經營麵攤的劉姓業者說，長期以來居民常受柳科帶來的空汙、廢水，三期被地方視為「蛻變」機會，最重要的是能真正帶來商機、真正留住人，若只全是通勤過路客，地方受益恐有限。

台南

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