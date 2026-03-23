台61線布袋新塭地區增設交流道 3/31開工

嘉義縣新塭及義竹地區雖有台61線（西濱快速公路）經過，但未設交流道，公路局因此在新塭地區規劃增設台61線交流道，預定31日開工，完工後可提升交通便利性帶動地方發展。

交通部公路局南區公路新建工程分局今天下午舉行「台61線布袋新塭地區增設交流道工程」開工前說明會，邀地方人士與會，由新建工程分局主任工程司蔡鴻麒主持，民進黨立委蔡易餘也出席。

蔡鴻麒表示，新塭及義竹地區長期仰賴縣道163線作為主要聯外道路，距離台61線布袋二交流道約5公里，南鯤鯓交流道約4公里，交通服務仍顯不足。經中央與地方多年研議，規劃辦理交流道增設工程。

南區新建工程分局指出，新設新塭交流道工程位於台61線276K+500至278K+500處，已於去年11月21日完成決標，由永䥶營造股份有限公司承攬，預定於3月31日開工，117年3月完工，完工後可有效提升交通便利性，帶動地方整體發展。

嘉義縣建設處表示，本案用地協議價購已於去年12月11日完成；用地範圍內包含私有土地18筆（35名所有權人）及公有土地17筆，目前私有土地已有部分所有權人同意價購並陸續辦理簽約，公有土地撥用作業亦已函送相關機關審辦中。

蔡易餘說，布袋地區近年結合多元觀光資源發展，包括高跟鞋教堂、好美里3D彩繪村、虎尾寮沙灘及布袋觀光漁市等景點，吸引大量遊客前來。透過此工程推動，有助於串聯區域路網，促進雲嘉南地區觀光及經濟成長。