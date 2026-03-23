台南長照3.0轉型服務 7/1起推智慧科技輔具補助

台南市政府分3階段推動「長照3.0」轉型服務，已實施放寬聘有外籍看護家庭使用社區式服務資格、納入急性後期照護對象，預計7月1日起導入智慧科技輔具補助機制。

台南市長黃偉哲今天在永華市政中心舉行的「長照3.0全齡守護，幸福接力不中斷」發布記者會致詞表示，台南市65歲以上長者人數近年明顯增加，人口結構轉變對財政與照顧體系帶來雙重挑戰，市府除配合中央推動長照3.0政策，亦持續提升在地服務效能。

黃偉哲表示，透過強化照顧服務與推動健康老化，可降低長期失能與臥床情形，在資源有限情況下，持續朝智慧科技優化服務方向推動，並研議運用AI提升復康巴士與小黃公車派遣效率，縮短預約及到宅服務時間，未來持續整合中央政策與在地需求，精進服務內容。

台南市衛生局說明，市府採3階段推動照顧服務由生活協助邁向全齡化與智慧化整合照護，第1階段自114年9月1日啟動，放寬聘有外籍看護家庭使用社區式服務資格，讓喘息服務更具彈性，至今累計超過7740人次受益，社區交通接送服務量成長3.9%。

衛生局指出，第2階段自115年1月1日實施，將腦中風、燒燙傷及創傷性神經損傷等急性後期照護對象納入給付範圍，並將出院後資源銜接空窗期由7日縮短至3日，朝「出院即返家」目標推動。

衛生局指出，第3階段將於115年7月1日推動，預計導入智慧科技輔具補助機制，每人每3年享有新台幣6萬元額度，補助類別涵蓋移位、沐浴及居家照顧床等，並改買為租，減輕家庭一次性購置負擔，由傳統輔具購置轉型為結合AI與物聯網監測及租賃模式，提升照顧效能。