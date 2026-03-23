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台南柳科3期最快明年動工 地方籲未雨綢繆強化這部分

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
柳科3期預定地緊鄰現有柳科園區，幾乎全為台糖土地，圖為基地現況。記者謝進盛／攝影
柳科3期預定地緊鄰現有柳科園區，幾乎全為台糖土地，圖為基地現況。記者謝進盛／攝影

台南柳營科技園區3期最快明年動工，將引進正夯的機器人產業，園區總就業人口未來可望破萬。但因基地附近生活機能明顯不足，議員及地方均建議，宜未雨綢繆強化，才能吸引高科技人口落腳。

南市府說，已盤點附近產業用地、住宅用地及商業用地，未來人口達到一定數量時，將視需求及相關計畫，向中央申請農業用地變更，以因應就業人口增加帶來的商業需求及住宅需求。目前已盤點柳科3期附近交通網絡，並評估將帶來大量運輸需求，也會將鐵路運輸等效益比納入評估。

柳科三期基地位於國3柳營交流道西側約3公里，北鄰義士路，緊鄰現有柳科園區，總面積約87.52公頃，約98%為台糖土地，可設廠用地約52.62公頃，目前可行性規畫已通過，正進行環評及開發計畫初審，最快明年動工及招商引資，引進智慧機器人、無人載具、精密機械、金屬製品製造等，2033年完成開發及進駐。

而柳科園區1、2期現有就業人口約7000人，3期預計引進3000，未來就業人口將破萬，引進正夯的機器人產業，更被外界視為南市溪北地區少見的重大建設，地方盼帶動大新營地區相關產業發展，挹注新活力。

不過因基地位處柳營郊區，附近生活機能明顯不足，能否吸引高科技人口進駐，也讓地方憂心忡忡。

「希望市府未雨綢繆，強化大新營地區商業、教育機能。」市議員蔡育輝說，近年來南科湧入大量就業人口，但生活機能不足，為不少高科技族群詬病，寧願通勤府城市區，不願落腳「在地」善化、新市，就是最明顯例子，市府應記取教訓，要有前瞻性作為，才能有效吸引外來就業人口落腳。

市議員王宣貿也表示，市府應超前部署，重新檢討柳科周邊土地使用分區，將產業發展潛力區域從農業發展區中釋出，保留產業彈性與發展腹地。

在柳科附近小腳腿聚落經營麵攤的劉先生也說，長期以來居民常飽受柳科帶來的空汙、廢水，甚至是弊大於利。柳科三期被地方視為「蛻變」機會，但最重要的是，要能真正帶來商機，真正留住人，若只全是通勤過路客，地方受益恐有限。

柳科3期預定地緊鄰現有柳科園區，幾乎全為台糖土地。記者謝進盛／翻攝
柳科3期預定地緊鄰現有柳科園區，幾乎全為台糖土地。記者謝進盛／翻攝

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